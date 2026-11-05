Ponzio destacó al jugador de River menos pensado tras el triunfo contra Aldosivi: “Fue un paso adelante”

Leonardo Ponzio tomó por sorpresa a muchos hinchas de River Plate con sus elogios a un jugador luego de la victoria en Mar del Plata frente a Aldosivi.

Así como reveló el plan de River Plate para posibles definiciones por penales en el Torneo Clausura, la conferencia de prensa de Leonardo Ponzio tras el triunfo en Mar del Plata dejó grandes momentos. Quizás uno de los más sorprendentes fue que el DT del Millonario se deshizo en elogios hacia un jugador inesperado.

Mientras Ponzio comparte las razones para ilusionarse con el Clausura, los hinchas de River saben que necesitan estar unidos si quieren consagrarse en el torneo local. De eso dependen las chances de que River, clasificado a la Copa Sudamericana, se meta en la Libertadores de 2027.

Sin embargo, los hinchas de River señalaron a un titular del equipo a pesar de la victoria contra Aldosivi. Y, ¡oh, casualidad!, ese mismo jugador fue quien Ponzio destacó con firmeza durante su conferencia de prensa. Lo cierto es que Giovanni González Apud disputó los 90 minutos en el ajustado triunfo por 2-0 frente al Tiburón y Ponzio le dio sus flores.

“Hoy tuvimos la posibilidad de que entren todos. Lo de Giovanni fue un paso adelante de él mismo, la verdad. De no venir jugando, Gio se lo merece, es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas. Yo creo que la recompensa, como siempre hablo en el trabajo, aparece y, bueno, hoy le apareció a él”, Ponzio comentó sobre el lateral por derecha que jugó en lugar del suspendido Gonzalo Montiel.

Giovanni González, lateral derecho de River.

González podría jugar minutos importantes

Por cómo viene la mano, González tendrá un rol preponderante en la línea de fondo de River. Montiel recibió tres fechas de suspensión por su acción de «juego brusco grave» durante el Superclásico. Aunque River buscará que se reduzca reducir el castigo por distintas vías, las probabilidades no están del lado del equipo de la banda roja.

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En principio, Montiel recién podrá volver al once inicial para las semifinales del Torneo Clausura, si es que River alcanza esa instancia. Por lo tanto, gran parte de la responsabilidad recaerá en González, quien deberá desempeñarse en la banda derecha de la defensa.

Al igual que se conoció la duración de la suspensión de Montiel, también se supo la extensión de la ausencia de Lucas Martínez Quarta, el otro expulsado en el Superclásico.

Martínez Quarta y su suspensión

Contrario al lateral derecho campeón del mundo, Martínez Quarta solo recibió una fecha de suspensión y ya cumplió su castigo al perderse el encuentro contra Aldosivi en La Feliz. No obstante, puede que no regrese al once titular debido a su bajo rendimiento y a las jugadas que lo han puesto en el ojo de la tormenta en Núñez.

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En síntesis