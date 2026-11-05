Gonzalo Montiel recibió 3 fechas de suspensión y se perderá hasta los cuartos de final del Torneo Clausura

El defensor fue expulsado ante Boca y el Tribunal de Disciplina le dio una importante sanción.

Mientras el plantel se prepara para terminar la fase de grupos y encarar el inicio de los playoff, la dirigencia de River se encuentra a la espera de la determinación del Tribunal de Disciplina de AFA respecto a las sanciones que recibirán Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel por sus expulsiones ante Boca.

En este sentido, el defensor central que fue expulsado antes de los 10 minutos de juego, tan solo recibirá una fecha de suspensión, debido a que la roja fue por cortar una ocasión manifiesta de gol. De esta manera, podrá estar a disposición para los octavos de final.

Por el lado de Montiel, la sanción es más severa. El lateral derecho recibirá tres fechas de suspensión, por lo que no solo se perdió el duelo ante Aldosivi, sino que tampoco podrá estar a disposición en octavos de final y en unos hipotéticos cuartos en caso de pasar de ronda.

Esto se debe a que el informe del árbitro Nicolás Ramírez fue duro con el lateral derecho, teniendo en cuenta la fuerza con la que realizó la infracción a Lautaro Blanco, como también por su excesiva protesta y los gestos a los hinchas de Boca mientras se marchaba escoltado por la policía.

Además de esto, el lateral derecho del Millonario también fue duro con sus declaraciones post partido contra el arbitraje, por lo que da a entender que el informe de Ramírez fue contundente. Ahora, River deberá luchar para apelar a esta sanción y así contar con el futbolista para los mata-mata.

En este sentido, hay antecedentes que favorecen a los de Núñez, ya que los jugadores que fueron expulsados por juego brusco grave, como dice el informe de Montiel, recibieron dos fechas de suspensión, y en algunas oportunidades, la sanción bajó a un partido.

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