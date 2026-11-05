Ponzio reveló el plan de River para las posibles series de penales en el Torneo Clausura

Con su boleto a los octavos de final en la mano, Leonardo Ponzio empezó a palpitar lo que se le viene a River Plate en el Torneo Clausura.

Leonardo Ponzio compartió los argumentos de River Plate para ilusionarse tras el triunfo por 2-0 contra Aldosivi. De esta manera, River selló su pase a la Copa Sudamericana, aunque aún puede meterse en la Copa Libertadores y encara los playoffs del Torneo Clausura con la obligación de salir campeón. River sabe que es mucho más fácil decirlo que hacerlo y buscará revancha tras caer en la final del Apertura.

El camino hacia un nuevo título, sin embargo, estará lleno de trampas, algunas de las cuales el conjunto millonario conoce bien: las series de penales. Aunque River avanzó en la última definición por penales que disputó en el torneo local (frente a San Lorenzo, por los octavos de final del Apertura), estas instancias han sido un karma para el Millonario. Además, cayó en la última que disputó por la Copa Sudamericana, contra Independiente Santa Fe.

De cara a los playoffs del Clausura, en los que los partidos pueden definirse por penales (aunque hay tiempo extra previo), Ponzio no esquivó el tema y explicó cómo él y su cuerpo técnico esperan contrarrestar las dificultades del equipo en esas instancias clave.

“En los penales entramos en una cuota de suerte, no suerte, y el fútbol te da revancha todos los domingos. Así que evitaría pensar en cómo venimos, sino que siento que el próximo paso puede ser positivo. Después sí, vamos a hacer algo donde podamos generar doble turno y crear un ambiente para estar juntos”, Ponzio explicó en conferencia de prensa tras la victoria contra Aldosivi en Mar del Plata.

Los últimos antecedentes de River en los penales

En los últimos 10 años, River definió 17 partidos de eliminación directa por penales. El equipo de la banda roja logró avanzar en tan solo cinco de esas series. Perdió un total de 12 definiciones por penales en la última década, lo que incluye una racha de ocho derrotas consecutivas.

Ind. Santa Fe eliminó a River por penales de la Sudamericana 2026.

Publicidad

De las últimas cinco series, el Millonario ganó más de las que perdió (tres triunfos y dos caídas), pero tomar distancia y observar el panorama completo da cuenta de una problemática en los penales.

Copa Argentina 2018: Gimnasia de La Plata (Perdió)

Mundial de Clubes 2018: Al-Ain (Perdió)

Copa Argentina 2019: Gimnasia de Mendoza (Ganó)

Libertadores 2019: Cruzeiro (Ganó)

Copa de la Liga 2021: Boca (Perdió)

Copa Argentina 2021: Boca (Perdió)

Copa Argentina 2022: Patronato (Perdió)

Libertadores 2023: Internacional (Perdió)

Copa de la Liga 2023: Rosario Central (Perdió)

Copa Argentina 2024: Temperley (Perdió)

Supercopa Internacional 2025: Talleres de Córdoba (Perdió)

Apertura 2025: Platense (Perdió)

Libertadores 2025: Libertad (Ganó)

Copa Argentina 2025: Unión (Ganó)

Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia (Perdió)

Apertura 2026: San Lorenzo (Ganó)

Copa Sudamericana 2026: Independiente Santa Fe (Perdió)

Beltrán puede hacer la diferencia

Desde la aparición de Santiago Beltrán en el arco, sin embargo, River cuenta con una presencia importante para las definiciones por penales y quizás con un factor clave para cambiar la cara.

Publicidad

Su aporte podría ser importante en los playoffs del Torneo Clausura 2026, que River está obligado a ganar para ingresar a la Copa Libertadores del próximo año. Aunque su récord personal es de 1-1, Beltrán ya demostró ser un arquero “ataja penales”.

En síntesis