River ganó y se ilusiona con el Clausura: así quedaron la Tabla Anual y los cruces de octavos de final

Con algo de esfuerzo, el Millonario recuperó la senda del triunfo superando 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata. Todas las estadísticas.

Comenzó a disputarse la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En ese contexto, este jueves, en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, quienes se encontraron frente a frente fueron el recientemente descendido Aldosivi y River Plate.

Luego de su dura, polémica y discutida derrota frente a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, el conjunto Millonario visitó al Tiburón con el objetivo impostergable de cosechar tres puntos importantes, no solamente para recuperarse del mencionado golpe, sino también para quedar bien parado de cara a los octavos de final.

En medio de ese panorama, los del barrio porteño de Núñez tuvieron enfrente a un equipo sin obligaciones, pero también sin grandes motivaciones. Luego de consumar su descenso en la fecha pasada, Aldosivi salió a jugar este partido contra los de Leonardo Ponzio con la única misión de darle una alegría a todo su público.

Pero, más allá de dominar la pelota y de jugar en campo contrario durante todo el primer tiempo, River volvió a quedar en deuda futbolísticamente a lo largo de los 45 minutos iniciales. El Millonario se mostró caído anímicamente y sin una idea clara, por lo que debió conformarse con un rotundo empate 0-0 a la hora del descanso.

Luego, ya en la etapa complementaria, River se mostró todavía menos lúcido frente a un Aldosivi que empezó a animarse cada vez más. De hecho, el Tiburón de Javier Sanguinetti encontró el gol por intermedio de Santiago Moya. Sin embargo, el mismo fue anulado como consecuencia de una posición adelantada previa.

Más tarde, a los 30 minutos de dicho segundo tiempo, Andrés Vombergar metió la mano dentro del área luego de un tiro libre de Sebastián Driussi, por lo que el árbitro, a instancias del VAR, terminó sancionando penal para los de Ponzio. Allí fue cuando Lucas Beltrán se hizo cargo de la pena máxima, estableciendo el 1-0 visitante.

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Por último, ya en el tiempo de adición y cuando Aldosivi efectuaba algunas aproximaciones peligrosas para el arco de Beltrán, el ingresado Francisco Ortega realizó una buena escalada por la izquierda, culminándola con un preciso centro para la aparición de Ángel Correa, que no falló y decretó el 2-0 que luego sería definitivo.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa y Justicia – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 41 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia de Mendoza – 40 puntos Unión – 39 puntos Talleres – 38 puntos Newell’s – 37 puntos Tigre – 36 puntos Racing – 36 puntos Platense – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 20 puntos Estudiantes RC – 14 puntos

Cómo están los cruces de octavos de final

Instituto vs. Sarmiento de Junín

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia

Vélez Sarsfield vs. Barracas Central

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Rosario Central vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Gimnasia de Mendoza

Gimnasia La Plata vs. Newell’s Old Boys

River Plate vs. Lanús

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Cabe destacar que River tiene prácticamente asegurado el cuarto lugar del Grupo B del Torneo Clausura, por lo que, salvo algún imprevisto, será local en los octavos de final. Solamente una goleada de Belgrano de Córdoba por cinco tantos de diferencia o una goleada de Barracas Central por seis tantos de diferencia lo moverían de esa posición.

Si finalmente es cuarto, dependiendo de los resultados, su contrincante puede ser Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield. Si queda quinto, se enfrentaría al cuarto de la Zona A. Depende de los resultados, puede ser Lanús, Defensa, Vélez o Boca. Y, si es sexto, se enfrentaría al tercero de la Zona A. Depende de los resultados, el rival saldría de Vélez, Defensa o Boca.

Las posiciones del Torneo Clausura