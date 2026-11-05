La confesión de Ángel Correa tras un nuevo gol en River: “En Atlético de Madrid no disfrutaba”

Luego de sentenciar la victoria por 2-0 del Millonario frente a Aldosivi, el experimentado delantero se despachó con una fuerte revelación.

Este jueves, en Mar del Plata y frente a Aldosivi, River Plate se recuperó de la derrota en el Superclásico contra Boca Juniors del domingo pasado. Por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, el Millonario se impuso por 2-0 con goles de Lucas Beltrán de penal y Ángel Correa y comenzó a pensar en lo que serán los octavos de final.

En ese contexto, el mencionado Correa volvió a ser determinante para los de Núñez, sentenciando la historia cuando el panorama podía complicarse en la recta final del cotejo, con un Aldosivi yendo a buscar el empate. Y, después de su nuevo tanto para los de Leonardo Ponzio, el atacante oriundo de Rosario se despachó con una fuerte confesión.

El gol de Correa ante Aldosivi

¡SI LO DEJAN SOLO NO PERDONA! Centro de Ortega para Ángel Correa que apareció sin marca por el segundo palo y definió para el 2-0 de River ante Aldosivi.



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“Como siempre digo, trabajo y me esfuerzo para ayudar al equipo para que gane. Hoy pudo ser así en una cancha complicada, que estaba difícil por ahí jugar, y estoy muy contento porque pude ayudar con un gol”, comenzó exteriorizando el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, conforme con su rendimiento.

“Ya tengo 31 años, trato de disfrutar de lo hermoso que es el fútbol. Por ahí, muchos años en el Atlético de Madrid y no lo disfrutaba porque lo tomaba más como un trabajo. Y ahora estoy en ese modo de disfrutarlo y creo que se me nota a la hora de jugar los partidos”, completó el hombre surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro.

Las declaraciones de Ángel Correa

"EN EL ATLÉTICO MADRID NO DISFRUTABA"



Ángelo Correa habló luego del triunfo de River ante Aldosivi y se refirió a su momento en el Millonario.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FRoK0CHq7W — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 5, 2026

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Las posiciones del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

River Plate 2-0: Venció a Aldosivi en Mar del Plata este jueves.

Lucas Beltrán: Anotó el primer gol de penal por el Torneo Clausura.

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