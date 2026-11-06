El ex atacante del Millonario se manifestó públicamente tras la renuncia de Santiago Peña luego del escándalo por las irregularidades de Ueno Bank.

Son jornadas de máxima tensión en Paraguay. Tras la caída de Ueno Bank, la entidad bancaria que dejó sin acceso a sus ahorros a más de 3 millones de paraguayos, se desató una crisis impresionante que terminó con la renuncia de Santiago Peña, presidente de la nación. Aunque el congreso paraguayo todavía no la aceptó, con la presunta intención de poder llevarlo a juicio político.

La incertidumbre que existe en Paraguay es importante y el mundo del fútbol se vio salpicado por el escándalo. Cabe destacar que Ueno patrocina a clubes de la talla de Olimpia, Cerro Porteño y Guaraní. Por otro lado, uno de los futbolistas paraguayos que dejó su huella en Argentina fue Nelson Cuevas, ex atacante de River. Pipino aseguró que quiere meterse en política en este complejo momento de su país.

En diálogo con TyC Sports, Pipino Cuevas aseguró: “Las estructuras no están armadas para la presidencia, es muy complejo. No quiero manejar presupuesto, siempre te terminan tildando de corrupto. Tengo ideas altruistas y hago muy buenas cosas por la gente de Paraguay. Participo en una fundación y estoy orgulloso de eso”.

Además, agregó: “Soy una persona bien acomodada porque hice bien los deberes, toda la plata que ganaba la enterraba en Paraguay porque soy un patriota y actualmente tengo 1500 hectáreas. Siempre y cuando se mantenga esto, la Argentina va a ser una potencia mundial en diez años“.

Nelson Cuevas junto a su familia. (Foto: @pipinocuevas23).

Pipino respaldó a Ponzio

Además de la compleja situación que vive su país, Nelson Cuevas también habló de fútbol. Al ser consultado por Leonardo Ponzio y su futuro, Pipino fue tajante: “Está haciendo un muy buen trabajo, si consigue el objetivo y se le dan los resultados creería que va a continuar porque va a tener respaldo y más experiencia como técnico“.

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