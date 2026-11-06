Boca quiere conseguir su prime título del año. El próximo sábado, a partir de las 17.30 horas, se medirá ante Defensa y Justicia en La Bombonera con la misión de sumar de a tres para no depender de nadie y consagrarse campeón de Liga -el título que se lleva el ganador de la Tabla Anual-, aunque con un empate o una derrota también podría conseguirlo, pero para eso dependerá de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central.
De cara al cruce contra Defensa y Justicia, Rodolfo Arruabarrena tiene pensado repetir el mismo equipo que se quedó con el Superclásico ante River el domingo pasado. Por lo que el XI inicial ante el Halcón sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
Miguel Merentiel. (Foto: Prensa Boca).
¿Qué necesita Boca para ser campeón de Liga?
Boca cuenta con 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Argentinos Juniors, pero la diferencia de gol es ampliamente superior para el conjunto de Arruabarrena, por lo que si ambos ganan, el campeón será el Xeneize. Por otro lado, Rosario Central cuenta con 59 unidades y también sueña con quedarse con la Anual, pero para eso dependerá de lo que hagan en La Boca y en La Paternal.
El Xeneize será campeón de Liga si gana, pero si empata necesita que no empate Argentinos Juniors o que no gane Rosario Central. Cabe destacar que los de Arruabarrena se verán las caras con Defensa y Justicia, que Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán y que Rosario Central se verá las caras contra Estudiantes de Río Cuarto.
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026
DATOS CLAVE
- Boca Juniors enfrentará a Defensa y Justicia el sábado a las 17:30 horas.
- Rodolfo Arruabarrena repetirá la formación titular que ganó el clásico frente a River.
- Boca Juniors y Argentinos Juniors lideran la Tabla Anual con 60 puntos cada uno.