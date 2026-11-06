El Xeneize recibirá al Halcón el próximo sábado a partir de las 17.30 horas por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura.

Boca quiere conseguir su prime título del año. El próximo sábado, a partir de las 17.30 horas, se medirá ante Defensa y Justicia en La Bombonera con la misión de sumar de a tres para no depender de nadie y consagrarse campeón de Liga -el título que se lleva el ganador de la Tabla Anual-, aunque con un empate o una derrota también podría conseguirlo, pero para eso dependerá de los resultados de Argentinos Juniors y Rosario Central.

De cara al cruce contra Defensa y Justicia, Rodolfo Arruabarrena tiene pensado repetir el mismo equipo que se quedó con el Superclásico ante River el domingo pasado. Por lo que el XI inicial ante el Halcón sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Miguel Merentiel. (Foto: Prensa Boca).

¿Qué necesita Boca para ser campeón de Liga?

Boca cuenta con 60 puntos en la Tabla Anual, los mismos que Argentinos Juniors, pero la diferencia de gol es ampliamente superior para el conjunto de Arruabarrena, por lo que si ambos ganan, el campeón será el Xeneize. Por otro lado, Rosario Central cuenta con 59 unidades y también sueña con quedarse con la Anual, pero para eso dependerá de lo que hagan en La Boca y en La Paternal.

El Xeneize será campeón de Liga si gana, pero si empata necesita que no empate Argentinos Juniors o que no gane Rosario Central. Cabe destacar que los de Arruabarrena se verán las caras con Defensa y Justicia, que Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán y que Rosario Central se verá las caras contra Estudiantes de Río Cuarto.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

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Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2026

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