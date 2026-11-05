Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fútbol argentino

Tras sacar el 25% de los puntos, Sebastián Domínguez dejó de ser DT de Central Córdoba

El ex marcador central solamente dirigió en trece oportunidades al Ferroviario, equipo que se encuentra en la última posición de la Zona A del Clausura.

Sebastián Domínguez
© Prensa Central CórdobaSebastián Domínguez

La aventura de Sebastián Domínguez en Central Córdoba de Santiago del Estero llegó a su fin tras 13 partidos. El Ferroviario marcha último en la Zona A del Torneo Clausura y la dirigencia decidió finalizar el vínculo con el ex marcador central en la antesala de la última jornada.

Los números de Sebastián Domínguez hablan por sí solos: de los 13 partidos que dirigió a Central Córdoba, solamente ganó dos, empató cuatro y perdió siete, por lo que los puntos cosechados fueron solamente 10, es decir, apenas el 25% de los que estuvieron en juego.

+ Seguinos en
Sebastián Domínguez. (Foto: Prensa Central Córdoba).

Sebastián Domínguez. (Foto: Prensa Central Córdoba).

El comunicado de Central Córdoba

La institución de Santiago del Estero informó en sus redes sociales: “El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos. De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido”.

Ver también

AFA presentará el nuevo trofeo para el campeón de la Tabla Anual que pelean Boca, Argentinos y Rosario Central

Todos los entrenadores que dejaron su cargo en 2026

  • Daniel Oldrá | Instituto
  • Eduardo Domínguez | Estudiantes
  • Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s
  • Hugo Colace | Atlético Tucumán
  • Marcelo Gallardo | River Plate
  • Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto
  • Damián Ayude | San Lorenzo
  • Guillermo Farré | Aldosivi
  • Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza
  • Gustavo Benítez | Deportivo Riestra
  • Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata
  • Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto
  • Mariano Sosa | Defensa y Justicia
  • Carlos Tévez | Talleres
  • Gustavo Costas | Racing Club
  • Claudio Úbeda | Boca Juniors
  • Rubén Insúa | Barracas Central
  • Gustavo Álvarez | San Lorenzo
  • Lucas Pusineri | Central Córdoba
  • Walter Zunino | Platense
  • Gustavo Quinteros | Independiente
  • Eduardo Coudet | River Plate
  • Israel Damonte | Aldosivi
  • Jorge Sampaoli | Talleres
  • Néstor Gorosito | San Lorenzo
  • Juan Pablo Vojvoda | Racing Club
  • Diego Dabove | Tigre
  • Guillermo Duró | Deportivo Riestra
  • Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto
  • Sebastián Domínguez | Central Córdoba

Los 10 entrenadores que se mantienen en su cargo desde principio de año

  • Alfredo Berti | Independiente Rivadavia
  • Guillermo Barros Schelotto | Vélez
  • Nicolás Diez | Argentinos Juniors
  • Jorge Almirón | Rosario Central
  • Ricardo Zielinski | Belgrano
  • Mauricio Pellegrino | Lanús
  • Diego Martínez | Huracán
  • Leonardo Madelón | Unión
  • Facundo Sava | Sarmiento
  • Pedro Troglio | Banfield

La tabla de posiciones del Clausura 2026

DATOS CLAVE

  • Sebastián Domínguez fue despedido como director técnico de Central Córdoba tras 13 partidos.
  • Central Córdoba marcha último en la Zona A del Clausura con 10 puntos obtenidos.
  • Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras asumieron interinamente la conducción del plantel profesional.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones