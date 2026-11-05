Tras sacar el 25% de los puntos, Sebastián Domínguez dejó de ser DT de Central Córdoba

La aventura de Sebastián Domínguez en Central Córdoba de Santiago del Estero llegó a su fin tras 13 partidos. El Ferroviario marcha último en la Zona A del Torneo Clausura y la dirigencia decidió finalizar el vínculo con el ex marcador central en la antesala de la última jornada.
Los números de Sebastián Domínguez hablan por sí solos: de los 13 partidos que dirigió a Central Córdoba, solamente ganó dos, empató cuatro y perdió siete, por lo que los puntos cosechados fueron solamente 10, es decir, apenas el 25% de los que estuvieron en juego.
Sebastián Domínguez. (Foto: Prensa Central Córdoba).
El comunicado de Central Córdoba
La institución de Santiago del Estero informó en sus redes sociales: “El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos. De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido”.
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Todos los entrenadores que dejaron su cargo en 2026
- Daniel Oldrá | Instituto
- Eduardo Domínguez | Estudiantes
- Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s
- Hugo Colace | Atlético Tucumán
- Marcelo Gallardo | River Plate
- Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto
- Damián Ayude | San Lorenzo
- Guillermo Farré | Aldosivi
- Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza
- Gustavo Benítez | Deportivo Riestra
- Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata
- Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto
- Mariano Sosa | Defensa y Justicia
- Carlos Tévez | Talleres
- Gustavo Costas | Racing Club
- Claudio Úbeda | Boca Juniors
- Rubén Insúa | Barracas Central
- Gustavo Álvarez | San Lorenzo
- Lucas Pusineri | Central Córdoba
- Walter Zunino | Platense
- Gustavo Quinteros | Independiente
- Eduardo Coudet | River Plate
- Israel Damonte | Aldosivi
- Jorge Sampaoli | Talleres
- Néstor Gorosito | San Lorenzo
- Juan Pablo Vojvoda | Racing Club
- Diego Dabove | Tigre
- Guillermo Duró | Deportivo Riestra
- Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto
- Sebastián Domínguez | Central Córdoba
Los 10 entrenadores que se mantienen en su cargo desde principio de año
- Alfredo Berti | Independiente Rivadavia
- Guillermo Barros Schelotto | Vélez
- Nicolás Diez | Argentinos Juniors
- Jorge Almirón | Rosario Central
- Ricardo Zielinski | Belgrano
- Mauricio Pellegrino | Lanús
- Diego Martínez | Huracán
- Leonardo Madelón | Unión
- Facundo Sava | Sarmiento
- Pedro Troglio | Banfield
La tabla de posiciones del Clausura 2026
DATOS CLAVE
- Sebastián Domínguez fue despedido como director técnico de Central Córdoba tras 13 partidos.
- Central Córdoba marcha último en la Zona A del Clausura con 10 puntos obtenidos.
- Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras asumieron interinamente la conducción del plantel profesional.