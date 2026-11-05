Tras sacar el 25% de los puntos, Sebastián Domínguez dejó de ser DT de Central Córdoba

El ex marcador central solamente dirigió en trece oportunidades al Ferroviario, equipo que se encuentra en la última posición de la Zona A del Clausura.

La aventura de Sebastián Domínguez en Central Córdoba de Santiago del Estero llegó a su fin tras 13 partidos. El Ferroviario marcha último en la Zona A del Torneo Clausura y la dirigencia decidió finalizar el vínculo con el ex marcador central en la antesala de la última jornada.

Los números de Sebastián Domínguez hablan por sí solos: de los 13 partidos que dirigió a Central Córdoba, solamente ganó dos, empató cuatro y perdió siete, por lo que los puntos cosechados fueron solamente 10, es decir, apenas el 25% de los que estuvieron en juego.

Sebastián Domínguez. (Foto: Prensa Central Córdoba).

El comunicado de Central Córdoba

La institución de Santiago del Estero informó en sus redes sociales: “El Club Atlético Central Córdoba informa que el entrenador Sebastián Domínguez y su cuerpo técnico dejaron de formar parte de la institución. Central Córdoba agradece el trabajo realizado y les desea éxitos en sus próximos desafíos. De manera interina, la conducción del plantel profesional quedará a cargo de Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras para el próximo partido”.

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Todos los entrenadores que dejaron su cargo en 2026

Daniel Oldrá | Instituto

Eduardo Domínguez | Estudiantes

Favio Orsi y Sergio Gómez | Newell’s

Hugo Colace | Atlético Tucumán

Marcelo Gallardo | River Plate

Iván Delfino | Estudiantes de Río Cuarto

Damián Ayude | San Lorenzo

Guillermo Farré | Aldosivi

Ariel Broggi | Gimnasia de Mendoza

Gustavo Benítez | Deportivo Riestra

Fernando Zaniratto | Gimnasia La Plata

Gerardo Acuña | Estudiantes de Río Cuarto

Mariano Sosa | Defensa y Justicia

Carlos Tévez | Talleres

Gustavo Costas | Racing Club

Claudio Úbeda | Boca Juniors

Rubén Insúa | Barracas Central

Gustavo Álvarez | San Lorenzo

Lucas Pusineri | Central Córdoba

Walter Zunino | Platense

Gustavo Quinteros | Independiente

Eduardo Coudet | River Plate

Israel Damonte | Aldosivi

Jorge Sampaoli | Talleres

Néstor Gorosito | San Lorenzo

Juan Pablo Vojvoda | Racing Club

Diego Dabove | Tigre

Guillermo Duró | Deportivo Riestra

Rubén Forestello | Estudiantes de Río Cuarto

Sebastián Domínguez | Central Córdoba

Los 10 entrenadores que se mantienen en su cargo desde principio de año

Alfredo Berti | Independiente Rivadavia

Guillermo Barros Schelotto | Vélez

Nicolás Diez | Argentinos Juniors

Jorge Almirón | Rosario Central

Ricardo Zielinski | Belgrano

Mauricio Pellegrino | Lanús

Diego Martínez | Huracán

Leonardo Madelón | Unión

Facundo Sava | Sarmiento

Pedro Troglio | Banfield

La tabla de posiciones del Clausura 2026

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