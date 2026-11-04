¿Boca, Argentinos o Rosario Central? La IA anticipó al campeón de la Tabla Anual 2026

En simultáneo, este sábado se jugarán los tres partidos que pueden definir al campeón de Liga 2026.

La Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 formará el cuadro de Playoffs, pero también definirá al ganador de la Tabla Anual y los clasificados a las competencias internacionales del próximo año. Está en juego el título de campeón de Liga con Boca, Argentinos y Rosario Central como los únicos aspirantes.

El Xeneize depende de sí mismo al enfrentar este sábado a Defensa y Justicia en La Bombonera, mientras que el Bicho recibirá a Huracán. Aunque estos dos equipos llegan con los mismos puntos, son los de Arruabarrena los que corren con ventaja por contar con 10 goles más de diferencia de gol. En Rosario, el Canalla, con una unidad menos, buscará una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto para esperar por cualquier oportunidad.

En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que realice una predicción sobre cómo saldrán estos partidos y qué equipo celebrará al final de la jornada. La IA se inclinó por Boca, que se consagraría campeón de Liga según su simulación con victoria por 2-0 ante el Halcón de Varela.

Boca llega afilado tras la victoria en el Superclásico. (Foto: Getty)

Los resultados de la IA para la Fecha 16

BOCA JUNIORS 2-0 DEFENSA Y JUSTICIA

Goles: Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Miguel Merentiel y Alan Velasco. Análisis: Boca dominará el mediocampo con la presencia de Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, cortando los circuitos de pases de Defensa. La solidez defensiva que mostraron Di Lollo y Herrera en el último Superclásico será clave para mantener el arco en cero. Arriba, la velocidad de Velasco y la efectividad de Merentiel liquidarán el encuentro en el segundo tiempo frente a un equipo visitante volcado al ataque.

ARGENTINOS JUNIORS 2-1 HURACÁN

Goles: Gastón Verón y Matías Giménez (ARG) / Jordy Caicedo (HUR).

Gastón Verón y Matías Giménez (ARG) / Jordy Caicedo (HUR). Análisis: Argentinos impondrá su clásico juego de posesión liderado por Nicolás Oroz y Federico Mancuello en el medio. Sin embargo, la necesidad matemática de golear dejará huecos atrás, lo que Huracán aprovechará a través de la potencia física de Caicedo en alguna transición rápida. El equipo de La Paternal ganará el partido, pero no le alcanzará la diferencia de goles.

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ROSARIO CENTRAL 2-0 ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO

Goles: Marco Ruben y Enzo Copetti.

Marco Ruben y Enzo Copetti. Análisis: En Arroyito, Central apostará por el peso ofensivo de Ruben y Copetti. Frente a un rival que se cerrará atrás, el desequilibrio pasará por las proyecciones de Agustín Sández o Emanuel Coronel por las bandas, forzando errores en el área rival y capitalizando el juego aéreo para asegurar los tres puntos con comodidad.

La Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Defensa – 47 puntos Estudiantes LP – 46 puntos Independiente – 44 puntos Barracas Central – 44 puntos Huracán – 41 puntos

Datos clave

60 puntos tienen Boca y Argentinos en la cima de la Tabla Anual 2026.

tienen Boca y Argentinos en la cima de la Tabla Anual 2026. La IA de Gemini predijo que Boca será campeón tras vencer 2-0 a Defensa.

predijo que Boca será campeón tras vencer 2-0 a Defensa. Rosario Central llega con 59 puntos al partido definitivo ante Estudiantes de Río Cuarto.