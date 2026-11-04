¿Boca, Argentinos o Rosario Central? La IA anticipó al campeón de la Tabla Anual 2026

La Fecha 16 del Torneo Clausura 2026 formará el cuadro de Playoffs, pero también definirá al ganador de la Tabla Anual y los clasificados a las competencias internacionales del próximo año. Está en juego el título de campeón de Liga con Boca, Argentinos y Rosario Central como los únicos aspirantes.
El Xeneize depende de sí mismo al enfrentar este sábado a Defensa y Justicia en La Bombonera, mientras que el Bicho recibirá a Huracán. Aunque estos dos equipos llegan con los mismos puntos, son los de Arruabarrena los que corren con ventaja por contar con 10 goles más de diferencia de gol. En Rosario, el Canalla, con una unidad menos, buscará una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto para esperar por cualquier oportunidad.
En ese contexto, BOLAVIP le pidió a la Inteligencia Artificial de Gemini que realice una predicción sobre cómo saldrán estos partidos y qué equipo celebrará al final de la jornada. La IA se inclinó por Boca, que se consagraría campeón de Liga según su simulación con victoria por 2-0 ante el Halcón de Varela.
Boca llega afilado tras la victoria en el Superclásico. (Foto: Getty)
Los resultados de la IA para la Fecha 16
BOCA JUNIORS 2-0 DEFENSA Y JUSTICIA
- Goles: Miguel Merentiel y Alan Velasco.
- Análisis: Boca dominará el mediocampo con la presencia de Leandro Paredes y Santiago Ascacibar, cortando los circuitos de pases de Defensa. La solidez defensiva que mostraron Di Lollo y Herrera en el último Superclásico será clave para mantener el arco en cero. Arriba, la velocidad de Velasco y la efectividad de Merentiel liquidarán el encuentro en el segundo tiempo frente a un equipo visitante volcado al ataque.
ARGENTINOS JUNIORS 2-1 HURACÁN
- Goles: Gastón Verón y Matías Giménez (ARG) / Jordy Caicedo (HUR).
- Análisis: Argentinos impondrá su clásico juego de posesión liderado por Nicolás Oroz y Federico Mancuello en el medio. Sin embargo, la necesidad matemática de golear dejará huecos atrás, lo que Huracán aprovechará a través de la potencia física de Caicedo en alguna transición rápida. El equipo de La Paternal ganará el partido, pero no le alcanzará la diferencia de goles.
ROSARIO CENTRAL 2-0 ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO
- Goles: Marco Ruben y Enzo Copetti.
- Análisis: En Arroyito, Central apostará por el peso ofensivo de Ruben y Copetti. Frente a un rival que se cerrará atrás, el desequilibrio pasará por las proyecciones de Agustín Sández o Emanuel Coronel por las bandas, forzando errores en el área rival y capitalizando el juego aéreo para asegurar los tres puntos con comodidad.
Milton Delgado y dos más: Los jugadores de Boca al límite de amarillas previo al cruce con Defensa
La Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
- Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 59 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Defensa – 47 puntos
- Estudiantes LP – 46 puntos
- Independiente – 44 puntos
- Barracas Central – 44 puntos
- Huracán – 41 puntos
Datos clave
- 60 puntos tienen Boca y Argentinos en la cima de la Tabla Anual 2026.
- La IA de Gemini predijo que Boca será campeón tras vencer 2-0 a Defensa.
- Rosario Central llega con 59 puntos al partido definitivo ante Estudiantes de Río Cuarto.