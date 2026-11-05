Boca hoy: los jugadores en capilla, el elogio de Verón y más

Boca se prepara para una cita importante en La Bombonera, donde recibirá a Defensa y Justicia en búsqueda de un triunfo que le de el título en la tabla anual. Para este duelo, tres jugadores deberán cuidarse ya que si son amonestados se perderán los octavos de final.

Los jugadores de Boca al límite de amarillas previo al cruce con Defensa

Boca Juniors tiene claro que no habrá un mañana cuando se enfrente a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura. El equipo de La Ribera sabe lo que necesita para ser campeón de la Tabla Anual, pero también que se enfrentará a un rival al que jamás venció. Ante tal escenario, nunca mejor dicho, cobra sentido la mítica frase del cántico: «Cueste lo que cueste».

Sin embargo, los Xeneizes tendrán que ser inteligentes, ya que pasarse de la raya puede costarles caro de cara a los playoffs del Torneo Clausura. Tal y como están las cosas, el conjunto del Vasco Arruabarrena tiene tres jugadores que se perderían el duelo de octavos de final si reciben una amonestación ante Defensa. Se prevé que dos de ellos formen parte del XI titular de Boca para enfrentar al Halcón.

Leandro Fernández calentó la previa de Boca-Defensa

Boca Juniors está obligado a romper una racha para ser campeón de la Tabla Anual ante su gente en La Bombonera. Además, Boca Juniors deberá doblegar a un equipo de Defensa y Justicia que quiere vestirse de verdugo y arruinar la fiesta en Brandsen 805.

En la previa del partido, el experimentado delantero del Halcón, Leandro Fernández, picanteó el clima con una impactante revelación sobre qué club quiere que se consagre entre los tres candidatos: Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Verón aseguró que Boca es el mejor equipo del fútbol argentino

Juan Sebastián Verón no dudó a la hora de elegir al mejor equipo del fútbol argentino en la actualidad. Aunque preside a Estudiantes de La Plata y su club está por disputar la final de la Copa Libertadores, la Brujita se inclinó por Boca Juniors.

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“Para mí Boca hoy es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base de chicos del club y a partir de ahí empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel. Lo veo bien”, aseguró Verón al ser consultado por el presente del Xeneize en Urbana Play 104.3 FM.

Materazzi reveló cómo se hizo hincha de Boca

Sin lugar a dudas, Marco Materazzi es uno de los defensores italianos más emblemáticos de las últimas décadas. Durante 10 años vistió la camiseta de Inter, club en el que obtuvo nada más y nada menos que 15 títulos -entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes 2010-, sino que además fue clave para la conquista de la Selección de Italia del Mundial 2006, con un gol en la final ante Francia.

A pesar de nunca haber jugado en Argentina, Marco Materazzi se hizo fanático de Boca y en diálogo con el streaming de Planeta Boca Juniors reveló qué lo llevó a tener este sentimiento por el Xeneize: “Me hice de Boca por mi hijo, por Maradona y por Daniel Osvaldo“.