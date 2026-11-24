El director técnico de la Gloria calentó la previa de los cuartos de final con un mensaje picante contra los dirigidos por Leonardo Ponzio.

Tal y como quería su entrenador, Diego Flores, Instituto confirmó que será local ante River Plate en el Monumental de Alta Córdoba. Finalmente, se terminó la incertidumbre alrededor de la sede y no habrá visitantes del Millonario en La Docta. Con ese tema resuelto, la Gloria se siente más fuerte que nunca para dar el golpe y avanzar a las semifinales del Torneo Clausura.

El estado de ánimo en Alta Córdoba y la motivación de Instituto quedaron más que claras con las declaraciones de su DT, el Traductor Flores, quien opinó sobre River con brutal honestidad y mucha confianza. Ahora, solo resta ver si Flores quedará preso de sus palabras o si simplemente vaticinó lo que ocurrirá este fin de semana en la casa de Instituto.

“No, no intimida (River). Es fútbol argentino. En este torneo ya perdieron seis partidos, nosotros dos. Si, no ignoramos que es un rival durísimo con mucha jerarquía. Pero así como ellos tienen sus armas para ganar el partido, nosotros tenemos las nuestras“, explicó Flores en diálogo con los medios tras la práctica de Instituto el martes.

“Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía. Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado con el cuchillo entre los dientes. River va a tener que hacer mucho porque nosotros vamos a dejar la vida en ese partido”.

Diego Flores durante su ciclo en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Dos figuras de Instituto, en duda

Tras cerrar la fase regular en la cima del Grupo A, Instituto tuvo que transpirar para avanzar en los octavos de final contra Huracán. Además, el triunfo por 2-1 ante el Globo llevó al límite a los futbolistas de la Gloria. Entre ellos, dos figuras como Alex Luna y Jeremías Lázaro.

Publicidad

Ambos salieron lesionados contra Huracán en el Estadio Mario Alberto Kempes y podrían perderse el duelo contra River. No obstante, el Traductor confía en que puedan llegar. Consultado por los resultados de los estudios realizados a ambos jugadores, Flores ocultó sus cartas.

“Vamos a tratar de que Luna y Lázaro lleguen al fin de semana. Los resultados de los estudios me los guardo para mí”, contestó Diego Flores ante la pregunta de los periodistas presentes en Alta Córdoba.

Instituto, invicto de local

Tal como remarcó Flores, la Gloria solo cayó en dos oportunidades en el Torneo Clausura. Sin embargo, está invicta jugando en su casa, donde cosechó 20 de los 24 puntos disponibles como local: seis triunfos y dos empates (2-2 contra Boca y el mismo resultado ante Newell’s).

Publicidad

Instituto no pierde en su estadio desde la fecha 15 del Torneo Apertura, cuando cayó por 1-0 ante Estudiantes de La Plata, el 18 de abril.

En síntesis