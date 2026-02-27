El rival de Atlético de Madrid en octavos de Champions League 2026 tras el sorteo

Este viernes tuvo lugar el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, con los 16 equipos que quedan con vida en la competición. Y también se conoció el camino que tendrán rumbo a la final en Budapest. En el caso del Atlético de Madrid, su primer escollo será el Tottenham Hotspur.

Atlético de Madrid enfrentará a Tottenham en octavos de final de la Champions League; el partido de ida tendrá lugar en Madrid, entre el 10 y 11 de marzo (a confirmar), mientras que la vuelta será en el norte de Londres, el 17 o 18 de marzo (a confirmar).

Los Spurs pelean el descenso en Premier League y cambiaron de DT, pero brillaron en la Champions. (Getty)

Tottenham finalizó cuarto en la fase de liga de la Champions League, por lo que no se vio obligado a jugar los 16avos de final y tendrá ventaja de localía en la serie ante el colchonero, por lo que definirá la serie en el Tottenham Hotspur Stadium.

El camino de Atlético de Madrid en la Champions League

Fecha 1: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid Fecha 2: Atlético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt

Atlético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Fecha 3: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid

Arsenal 4-0 Atlético de Madrid Fecha 4: Atlético de Madrid 3-1 Union St-Gilloise

Atlético de Madrid 3-1 Union St-Gilloise Fecha 5: Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milan

Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milan Fecha 6: PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid

PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid Fecha 7: Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid

Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid Fecha 8: Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt

Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt 16avos de Final – Ida: Brujas 3-3 Atlético de Madrid

Brujas 3-3 Atlético de Madrid 16avos de Final – Vuelta: Atlético de Madrid 4-1 Brujas

El camino de Tottenham en la Champions League

Fecha 1: Tottenham 1-0 Villareal

Tottenham 1-0 Villareal Fecha 2: Bodo/Glimt 2-2 Tottenham

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham Fecha 3: Monaco 0-0 Tottenham

Monaco 0-0 Tottenham Fecha 4: Tottenham 4-0 Copenhague

Tottenham 4-0 Copenhague Fecha 5: PSG 5-3 Tottenham

PSG 5-3 Tottenham Fecha 6: Tottenham 3-0 Slavia Praga

Tottenham 3-0 Slavia Praga Fecha 7: Tottenham 2-0 Borussia Dortmund

Tottenham 2-0 Borussia Dortmund Fecha 8: Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

Cuadro – Octavos de Final de la Champions League