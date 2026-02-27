Es tendencia:
El rival de Atlético de Madrid en octavos de Champions League 2026 tras el sorteo

El colchonero avanzó desde 16avos de final y se enfrentará a uno de los equipos que había clasificado directo a octavos.

Por Germán Celsan

Atlético de Madrdi vs. Tottenham en octavos de final
Atlético de Madrdi vs. Tottenham en octavos de final

Este viernes tuvo lugar el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, con los 16 equipos que quedan con vida en la competición. Y también se conoció el camino que tendrán rumbo a la final en Budapest. En el caso del Atlético de Madrid, su primer escollo será el Tottenham Hotspur.

La Champions League se vive por Disney+

Atlético de Madrid enfrentará a Tottenham en octavos de final de la Champions League; el partido de ida tendrá lugar en Madrid, entre el 10 y 11 de marzo (a confirmar), mientras que la vuelta será en el norte de Londres, el 17 o 18 de marzo (a confirmar).

Los Spurs pelean el descenso en Premier League y cambiaron de DT, pero brillaron en la Champions. (Getty)

Tottenham finalizó cuarto en la fase de liga de la Champions League, por lo que no se vio obligado a jugar los 16avos de final y tendrá ventaja de localía en la serie ante el colchonero, por lo que definirá la serie en el Tottenham Hotspur Stadium.

El camino de Atlético de Madrid en la Champions League

  • Fecha 1: Liverpool 3-2 Atlético de Madrid
  • Fecha 2: Atlético de Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt
  • Fecha 3: Arsenal 4-0 Atlético de Madrid
  • Fecha 4: Atlético de Madrid 3-1 Union St-Gilloise
  • Fecha 5: Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milan
  • Fecha 6: PSV Eindhoven 2-3 Atlético de Madrid
  • Fecha 7: Galatasaray 1-1 Atlético de Madrid
  • Fecha 8: Atlético de Madrid 1-2 Bodo/Glimt
  • 16avos de Final – Ida: Brujas 3-3 Atlético de Madrid
  • 16avos de Final – Vuelta: Atlético de Madrid 4-1 Brujas

El camino de Tottenham en la Champions League

  • Fecha 1: Tottenham 1-0 Villareal
  • Fecha 2: Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
  • Fecha 3: Monaco 0-0 Tottenham
  • Fecha 4: Tottenham 4-0 Copenhague
  • Fecha 5: PSG 5-3 Tottenham
  • Fecha 6: Tottenham 3-0 Slavia Praga
  • Fecha 7: Tottenham 2-0 Borussia Dortmund
  • Fecha 8: Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
Cuadro – Octavos de Final de la Champions League

