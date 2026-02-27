Así se van a jugar los octavos de final de la Champions League

Este viernes 27 de febrero se realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League en la sede que UEFA tiene en Nyon, Suiza. Los ocho equipos clasificados a partir de los playoffs que finalizaron este miércoles quedaron emparejados con los ocho que habían finalizado mejor clasificados en la fase de Liga. Todos los partidos podrán verse por la plataforma de Disney+.

Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City fueron los equipos que avanzaron directo por ocupar las primeras ocho posiciones tras la fase de liga. PSG, Real Madrid, Newcastle, Bodo Glimt, Galatasaray, Atalanta, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen los que avanzaron por salir victoriosos en playoffs.

Los dos duelos que ya desde la previa generan mayor expectativa a nivel mundial son los que protagonizarán PSG vs. Chelsea y Real Madrid vs. Manchester City. Los equipos que habían clasificado de manera directa desde la fase de liga son los que definirán cada serie en condición de local.

Los octavos de final se disputarán los días 10 y 11 de marzo para los partidos de ida, mientras que las revanchas se desarrollarán entre el 17 y 18. Los ocho clasificados avanzarán a los cuartos de final que tendrán lugar el 7 y 8 de abril para los partidos de ida, con las revanchas entre el 14 y 15 del mismo mes.

Las semifinales tendrán lugar el 28 y 29 de abril, así como el 5 y 6 de mayo. La gran final de la UEFA Champions League se celebrará en el Puskás Aréna de Budapest el 30 de mayo, 11 días antes del inicio del Mundial 2026 que se celebrará con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Así quedaron los cruces

PSG vs. Chelsea

Real Madrid vs. Manchester City

Newcastle vs. Barcelona

Bodo Glimt vs. Sporting de Lisboa

Galatasaray vs. Liverpool

Atalanta vs. Bayern Munich

Atlético de Madrid vs. Tottenham

Bayer Leverkusen vs. Arsenal

¿Cómo serán los cruces de cuartos de final?

Una novedad del sorteo fue que los equipos ya fueron colocados en un cuadro correspondiente, distinguiéndose entre azul y plateado, que marcará su camino hasta llegar a la final de la Champions League.

Llave 1: Ganador de Chelsea-PSG vs. Ganador de Liverpool vs. Galatasaray

Ganador de Chelsea-PSG vs. Ganador de Liverpool vs. Galatasaray Llave 2: Ganador de Manchester City-Real Madrid vs. Ganador de Bayern-Atalanta

Ganador de Manchester City-Real Madrid vs. Ganador de Bayern-Atalanta Llave 3: Ganador de Barcelona-Newcastle vs. Ganador de Tottenham-Atlético Madrid

Ganador de Barcelona-Newcastle vs. Ganador de Tottenham-Atlético Madrid Llave 4: Ganador de Arsenal-Bayer Leverkusen vs. Ganador de Sporting-Bodo/Glimt

¿Cómo serán las semifinales?

Ganador llave 1 vs. Ganador llave 2

Ganador llave 3 vs. Ganador llave 4

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

Todos los partidos de la temporada 2025/2026 de la Champions League pueden verse por la plataforma de Disney+.