Gallardo lo puso de titular y generó el enojo de los hinchas de River: “Más lento que el tren a Mar del Plata”

River igualó sin goles frente a Rosario Central, en condición de visitante, y quedó como único líder de la Zona B del Torneo Apertura 2026, a la espera de lo que serán los partidos que afronten Tigre, Independiente Rivadavia, Belgrano y Argentinos Juniors, que de conseguir una victoria superarán a los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Tanto durante como después de lo que fue el duelo en el Gigante de Arroyito, donde no se vio una gran producción del Millo, los hinchas llenaron las redes sociales con comentarios muy críticos contra Sebastián Driussi, quien solamente disputó un total de 45 minutos. En el entretiempo fue reemplazado por Maxi Salas.

A través de X, la ex Twitter, diversos fanáticos de River se encargaron de transformar en tendencia a nivel nacional al ex Austin, pero lo hicieron con comentarios muy picantes, cuestionando su accionar y su flojísimo desempeño. Incluso, no lo salvó el gol que le anularon en la primera mitad del partido.

Así como el foco estuvo puesto en su nivel, también lo cuestionaron por su físico y por la falta de ‘suerte’ que viene teniendo en el último tiempo: “Pobre Driussi, está mas lento que el tren a Mar del Plata, y cuando emboca uno se lo anulan”, exclamó el usuario @PensandoRiver. Incluso, hubo otros simpatizantes que se mostraron disconformes porque el Muñeco no prueba desde el inicio a Ian Subiabre o a Agustín Ruberto.

Sebastián Driussi, delantero del Millonario.

Las estadísticas de Sebastián Driussi vs. Rosario Central

Goles: 0

Asistencias: 0

Tiros totales: 1

Tiros a puerta: 0

Disparos bloqueados: 0

Fueras de juego: 1

Toques: 23

Toques fallidos: 3

Regates (completados): 0 (0)

Posesión perdida: 8

Distancia total con el balón: 38.4 metros

Cargas: 5

Progresión total: 18.3 metros

Pases clave: 1

Centros (acertados): 0 (0)

Pases precisos: 12/16 (75%)

Pases en campo rival (precisión): 12/16 (75%)

Pases largos (acertados): 1/1 (100%)

Contribuciones defensivas: 1

Entradas (ganadas): 1 (1)

Intercepciones: 0

Despejes: 0

Tiros bloqueados: 0

Duelos en el suelo (ganados): 2 (1)

Duelos aéreos (ganados): 1 (1)

Regateado: 0

Las críticas de los hinchas de River contra Sebastián Driussi

