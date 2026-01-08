Sede definida para el debut de River en la Copa Argentina 2026

En los últimos días de 2025, la AFA realizó el sorteo tanto del Torneo Apertura como también de la Copa Argentina. En el certamen más federal del país, River se medirá ante Ciudad de Bolívar, elenco que viene de ascender a la Primera Nacional en la última temporada y al que ya enfrentó en la edición 2025, con victoria del equipo de Marcelo Gallardo por 2 a 0 con tantos de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono.

Los objetivos de River son claros en este 2026: debe pelear por todos los torneos en los que compita y eso incluye a la Copa Argentina, un certamen que además da cupo a la próxima Copa Libertadores para el ganador. Cabe recordar que en la edición de 2025, el Millonario quedó eliminado en semifinales ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que luego se consagró campeón.

¿Cuándo y dónde jugará River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina?

Hace algunos días, la organización de la Copa Argentina informó que River y Ciudad de Bolívar jugarán su partido correspondiente a los 32avos de final el próximo martes 17 de febrero. Dicho encuentro será entre las fechas 5 y 6 en las que los de Gallardo se medirán ante Argentinos Junios y Vélez.

Si bien la sede todavía no la hizo oficial dicha organización, quien sí lo hizo fue el gobierno de San Luis a través de su sitio web oficial. Por tal motivo, el Millonario tendrá su estreno en el Estadio Único de Villa Mercedes.

El Estadio Único de Villa Mercedes. (Foto: @sanluisgob).

“La Pedrera recibirá a River en la Copa Argentina. El partido será el próximo 17 de febrero contra Ciudad Bolívar, un equipo recién ascendido a la Primera B Nacional”, informó el gobierno de San Luis a través de su cuenta X. Cabe destacar que el estadio tiene capacidad para 30 mil espectadores.

Publicidad

Publicidad

ver también Exclusivo Bolavip: cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental de River y cuál será su capacidad definitiva

DATOS CLAVE