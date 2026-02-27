Es tendencia:
River Plate

Marcos Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo de River: “Es muy grave”

El Huevo lanzó un comunicado en su cuenta personal de Instagram y salió con los tapones de punta.

Por Nahuel De Hoz

El jueves se vivió una jornada histórica en el fútbol argentino, tras concretarse la salida de Marcelo Gallardo como director técnico de River en lo que fue su segundo ciclo. Tras la victoria frente a Banfield en el Estadio Monumental, se despidió de los jugadores y de los hinchas, aunque advirtió que seguirá pendiente del club. Y ahora, Marcos Acuña rompió el silencio con frases fuertes.

El campeón del mundo transitó varias lesiones en el último tiempo, por lo que no siempre pudo estar a disposición del cuerpo técnico, situación que hasta llevó a la contratación de Matías Viña a finales de diciembre. No solo eso, sino que en los últimos días varios rumores vincularon al Huevo como uno de los ‘rivales’ del Muñeco dentro del vestuario. A su vez, en el escrito no lo nombró.

Lo cierto es que, a través de su cuenta personal de Instagram, el oriundo de Neuquén rompió el silencio y fue categórico. “Después de tantos años en el fútbol aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron“, comenzó el tajante comunicado que publicó Acuña en una historia.

En esa misma imagen que subió a su principal red social, el lateral izquierdo redobló la apuesta y fue por más. “Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad“, sostuvo ante el runrún que se generó en estos días. “Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción“, aclaró para despejar dudas.

En cuanto a lo que indicaban esos murmullos dentro del ambiente, el Huevo fue contundente. “Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si se me necesitaba“, manifestó para no dar lugar a la especulación. “Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras“, insistió una vez más con sus palabras.

En la misma línea que lo mencionado, amplió su discurso al respecto. “Con esto solo dañan a las personas involucradas, a las familias y al Club“, añadió en primera instancia. Luego, Marcos completó su descargo y expresó: “Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del Club y de mis compañeros en este momento“.

DATOS CLAVE

  • Marcos Acuña lanzó un comunicado luego de la salida de Marcelo Gallardo y los rumores que hablaban de un conflicto entre ellos.
  • En su cuenta de Instagram subió una historia y escribió: “Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras“.
  • Además, también expresó: “Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad“.
Nahuel De Hoz

jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

