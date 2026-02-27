Franco Armani despidió a Gallardo tras su salida de River: “Marcó mi vida”

Aunque se sabía desde hace días, este jueves por la noche se vivió una jornada histórica en el fútbol argentino: Marcelo Gallardo dejó de ser el entrenador de River. Después de la derrota ante Vélez se dio a conocer la decisión y se llevó a cabo luego de la victoria frente a Banfield en el Estadio Monumental. En este caso, fue Franco Armani el protagonista que lo despidió públicamente.

El arquero es el capitán del Millonario, pero este año las lesiones le impidieron estar en el campo de juego incluso desde la pretemporada. De hecho, regresó al equipo contra el Fortín pero fue reemplazado en el entretiempo debido a que se resintió de la cuestión física que lo marginó de las canchas. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras al Muñeco.

Marcelo Gallardo en su despedida de River. (Getty Images)

Lo cierto es que, en su cuenta personal de Instagram, el campeón del mundo rompió el silencio sobre la salida de su entrenador. “Gracias Marcelo por haber confiado en mí y por todos los momentos que vivimos juntos“, escribió Armani en las principales redes sociales a modo de comunicado en la tarde de este viernes, luego de que haya finalizado el segundo ciclo de Gallardo.

En el mismo mensaje que emitió el Pulpo, volvió a remarcar una cuestión para nada menor. “Siempre serás una persona que marcó mi vida“, confesó Franco en relación al Muñeco, que fue quien lo llevó a River e inició su extensa estadía en el club. “Haberte acompañado durante tantos años fue una bendición de Dios“, agregó pocos segundos más tarde, junto a corazones rojos y blancos.

El posteo de Franco Armani en Instagram.

Vale recordar que Armani ganó 10 títulos en River y la gran mayoría fueron con Gallardo como DT, además de ser quién lo pidió en su momento. Claro que la hazaña más recordada fue aquella histórica Copa Libertadores 2018 que venció a Boca en la final disputada en Madrid. Sin embargo, no caben dudas que el Pulpo fue el jugador más regular en los últimos 9 años y la gente así se lo reconoce.

Armani habló en la previa de River – Banfield

Minutos antes de que comience el último partido de Gallardo como entrenador de River, el arquero que está lesionado rompió el silencio. “La verdad que son unos días duros por la decisión que tomó Marcelo de dar un paso al costado“, reveló Armani sin titubear. “Pero hoy enfrente tenemos un partido, hay que tratar de asumirlo con la mayor responsabilidad”, añadió inmediatamente.

Franco Armani, arquero de River. (Getty Images)

