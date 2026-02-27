Bragarnik: “Hablé con River y me preguntó por Coudet”

Los caminos de Eduardo Coudet parecen estar cada vez más cerca. Al menos así lo dio a entender nada menos que Christian Bragarnik, representante del Chacho, quien rompió el silencio para dejar paralizado al mundo River: reconoció que durante la tarde de este viernes recibió el primer contacto de la dirigencia millonaria para intentar que su representado se convierta en el próximo entrenador del club.

“Ya hablé con (Stéfano) Di Carlo y me preguntó por Coudet. A las 18.30 me escribió para ver si estaba disponible, me preguntó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación”, sentenció el agante, en diálogo con ESPN, admitiendo que el sondeo fue a fondo. “Me pidieron que vea si hay chance de salir del Alavés”, sostuvo.

Y agregó: “Di Carlo estaba con Franscoli, Ponzio y con el Gerente de Fútbol. Me trasladó que habían tenido una reunión y que Coudet era una de las posibilidades. Les dije que tenía que hablar con él, lo cual hice en los últimos días, pero no podíamos evaluar nada porque no nos habían llamado. Primero querrán charlas deportivamente y luego definir el tema con Alavés”.

Acerca de si el ex Rosario Central ya está al tanto de la situación, Bragarnik fue tajante. “Le acabo de enviar un mensaje al Chacho diciendo que tuve un contacto formal con River. Me va a llamar cuando llegue de dirigir su partido (0-2 vs. Levante)”, expresó.

Tweet placeholder

Bajo esa línea, confirmó que las próximas horas pueden ser claves para que la historia empiece a tomar un veloz desenlace. “Me comentaron que quieren tener una charla con toda la mesa de River, incluidos Enzo (Francescoli) y Ponzio, seguramente se haga mañana”, informó.

Publicidad

Publicidad

Por último, consultado acerca de si los rumores que posicionaban al Chacho como el principal apuntado en Núñez no se habían convertido en realidad, reconoció: “¿Cuál sería la ventaja de haber negado algo que pasó? La realidad es que esto pasó ahora y es la verdad. Lo venían mencionando antes porque es un candidato, es normal”.

Artículo en desarrollo