Falcao reveló por qué no regresó a River y generó polémica en Colombia

El mundo River siente gran orgullo por sus Divisiones Inferiores y Radamel Falcao García Zárate siempre será un hijo de la casa para el club de Núñez. Nacido en Colombia, pero formado futbolísticamente en el Millonario, el Tigre hizo una exitosa carrera en el fútbol europeo y en la selección de su país.

Al hincha de River siempre le quedó la espina de su regreso fallido. Fueron varias las veces en las que el Tigre amagó con pegar la vuelta, pero por diversos motivos nunca se concretó. A sus 40 años y mientras analiza su futuro luego de salir de Millonario, el atacante reveló por qué nunca volvió al club que lo hizo debutar en Primera.

En diálogo con Ezzequiel, Falcao afirmó: “¿Qué tan cerca estuve de volver a River del 1 al 10? Un 5. Cuando yo estaba en Europa en un muy buen momento no se daba para volver. Y cuando si se dio la oportunidad para volver yo ya no estaba en las condiciones adecuadas como para ir al fútbol argentino. Yo ya había dejado una muy buena imagen y tenía miedo de perder eso”.

Falcao en Millonarios. (Foto: Getty).

Estas declaraciones de Radamel Falcao no cayeron del todo bien en Colombia, especialmente en algunos hinchas de Millonario que lo cuestionaron en las redes sociales. También hubo periodistas que tomaron esa postura y analizaron que si él sentía que no estaba para volver al fútbol argentino, no entendían por qué sí lo estaba para el colombiano.

¿Qué será del futuro de Falcao?

A sus 40 años, Radamel Falcao jugó hasta el último semestre en Millonarios. Luego se marchó a Estados Unidos para trabajar en ESPN en la cobertura del Mundial 2026. Por estos días, el Tigre recibió una propuesta para seguir jugando al fútbol en Panamá, pero aparentemente la descartó. El atacante analiza dejar la actividad profesional y tiene la oportunidad de sumarse al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

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El paso de Falcao por River

River fue a buscar a Rafael Falcao cuando era muy chico. El Tigre vivió en la pensión del Millonario y allí hizo su debut en Primera División en el año 2005. Permaneció en Núñez hasta 2009 y en ese periodo disputó un total de 111 partidos en los que marcó 45 goles, brindó 14 asistencias y obtuvo un título, el Apertura 2008.

Falcao ante Gimnasia de Jujuy. (Foto: Getty).

La carrera de Radamel Falcao García

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