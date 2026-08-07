El Busca Club, la oportunidad de reinventarse para los jugadores libres: “Somos el último orejón del tarro”

En colaboración con Lautaro Tiburzio
El Busca Club fue fundado por Damián Malandra hace ocho años, con el objetivo de darle una oportunidad a los jugadores que se encuentran con el pase en su poder y no encuentran destino. Primero, comenzó con pruebas cerradas y luego pasó a realizar amistosos con equipos del ascenso argentino.
Desde sus inicios hasta la fecha, más de 35 mil jugadores pasaron por sus manos y muchos de ellos cumplieron la meta de conseguir un nuevo lugar profesional dentro del mundo del fútbol.
En uno de sus tantos amistosos, ante Excursionistas en el Bajo Belgrano, Damián y todo su equipo invitó a BOLAVIP a conocer la intimidad de un día de trabajo con 22 futbolistas libres que buscan una nueva oportunidad en el fútbol.
Antes de saltar a la cancha, en el vestuario visitante de Excursio, Malandra resume a la perfección lo que es El Busca Club hacia sus dirigidos en una fría y gris jornada de julio: “Nosotros somos el último orejón del tarro. A nosotros nos miran como un NN, pero este escudo se respeta. Hace 8 años que estamos por acá y pasaron más de 35.500 jugadores. ¿Saben por qué pasa eso? Yo hacía pruebas todas las semanas a los libres. Pasaban y pasaban… por acá salieron miles de jugadores que hoy están jugando B Nacional, más adentro en el ascenso, en Concacaf, en UEFA, en todas partes del mundo”.
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En el canal de YouTube de Bolavip, el mini documental completo, con testimonios de Damián, su pareja -la psicóloga del club-, y varios de los protagonistas dentro de la cancha. Miralo completo acá.