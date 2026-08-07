El Busca Club, la oportunidad de reinventarse para los jugadores libres: “Somos el último orejón del tarro”

Fundado y dirigido por Damián Malandra, el objetivo del equipo es darle una oportunidad a los agentes libres de lucirse y encontrar un club para seguir con sus carreras en un contexto adverso.

En colaboración con Lautaro Tiburzio

El Busca Club fue fundado por Damián Malandra hace ocho años, con el objetivo de darle una oportunidad a los jugadores que se encuentran con el pase en su poder y no encuentran destino. Primero, comenzó con pruebas cerradas y luego pasó a realizar amistosos con equipos del ascenso argentino.

Desde sus inicios hasta la fecha, más de 35 mil jugadores pasaron por sus manos y muchos de ellos cumplieron la meta de conseguir un nuevo lugar profesional dentro del mundo del fútbol.

En uno de sus tantos amistosos, ante Excursionistas en el Bajo Belgrano, Damián y todo su equipo invitó a BOLAVIP a conocer la intimidad de un día de trabajo con 22 futbolistas libres que buscan una nueva oportunidad en el fútbol.

Antes de saltar a la cancha, en el vestuario visitante de Excursio, Malandra resume a la perfección lo que es El Busca Club hacia sus dirigidos en una fría y gris jornada de julio: “Nosotros somos el último orejón del tarro. A nosotros nos miran como un NN, pero este escudo se respeta. Hace 8 años que estamos por acá y pasaron más de 35.500 jugadores. ¿Saben por qué pasa eso? Yo hacía pruebas todas las semanas a los libres. Pasaban y pasaban… por acá salieron miles de jugadores que hoy están jugando B Nacional, más adentro en el ascenso, en Concacaf, en UEFA, en todas partes del mundo”.

En el canal de YouTube de Bolavip, el mini documental completo, con testimonios de Damián, su pareja -la psicóloga del club-, y varios de los protagonistas dentro de la cancha. Miralo completo acá.