River hoy: los millones que entran por Colidio, el XI ideal y la cláusula de Salas

Todas las novedades del Millonario de este viernes 7 de agosto, con el foco puesto en el duelo ante Tigre del próximo sábado.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 7 de agosto de 2026, el día previo a jugar contra Tigre por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. La formación que planea poner Eduardo Coudet, el dinero que ingresó tras confirmarse la venta de Facundo Colidio, se confirmó la salida de Castaño, el 11 ideal que puede armar el Chacho con 5 campeones del mundo y la cláusula desconocida de Maxi Salas.

Con Ortega y Andrada, los convocados de River

Arqueros : Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión.

: Santiago Beltrán y Ezequiel Centurión. Defensores : Gonzalo Montiel, Giovani González, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Valentín Lucero, Facundo González, Francisco Ortega .

: Gonzalo Montiel, Giovani González, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Valentín Lucero, Facundo González, . Mediocampistas : Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Tobías Andrada , Lautaro Pereyra.

: Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, , Lautaro Pereyra. Delanteros: Ángel Correa, Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Los convocados de River ante Tigre.

Conmebol reveló el árbitro de Independiente Santa Fe – River

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Asistente 1: Jorge Urrego (VEN).

Asistente 2: Tulio Moreno (VEN).

Cuarto árbitro: Yender Herrera (VEN).

VAR: Carlos Orbe (ECU).

AVAR: Byrom Romero (ECU).

Jesús Valenzuela, árbitro venezolano. (Getty Images)

La probable formación vs. Tigre

El Millonario visitará al Matador el próximo sábado a partir de las 18 horas por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación oficial de Eduardo Coudet, los de Núñez saldrían a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Lautaro Pereyra; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

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Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero ingresa por Colidio?

En medio de tantas incorporaciones rutilantes como las de Ángel Correa y Thiago Almada, River también tiene la necesidad de vender para hacer caja con nombres propios que, hasta ahora, no pudieron rendir de la forma esperada. En medio de ese panorama, en los últimos días surgió la posibilidad de que Facundo Colidio cambie de aires.

Vasco da Gama, elenco que milita en la máxima categoría del fútbol brasileño, fue quien se interesó en los servicios del oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe. Y, este jueves, según pudo saber BOLAVIP, se llegó a un acuerdo de palabra para que la operación se haga efectiva de forma inminente y Colidio se vaya de River en este mercado de pases.

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En definitiva, de no mediar ningún imprevisto, Vasco da Gama se quedará con el artillero de 26 años de edad y con pasado en Boca, Sint-Truiden, Inter de Milán y Tigre desembolsando 4.500.000 dólares por el 50% de su ficha. Paralelamente, estará latente la chance de invertir otros 5.500.000 dólares por la otra mitad del pase, según objetivos.

Castaño se va a Atlético Mineiro

El futuro de Kevin Castaño está resuelto. El mediocampista colombiano, que fue apartado en River Plate para este segundo semestre, será refuerzo de Atlético Mineiro a préstamo por el próximo año con una opción de compra para los brasileños según objetivos, según pudo saber BOLAVIP.

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Hace menos de un año y medio, el Millonario había desembolsado 16 millones de dólares, incluyendo impuestos, para comprarle su pase a Krasnodar. Lo cierto es que el futbolista cafetero nunca demostró en cancha lo que Marcelo Gallardo fue a buscar de él.

Con Eduardo Coudet tampoco cambió el panorama y, tras el Mundial 2026, Castaño fue apartado por decisión de la dirigencia. Ahora, será refuerzo de Atlético Mineiro e incluso podría terminar siendo rival de River en la Copa Sudamericana.

Kevin Castaño. (Foto: Getty).

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El 11 ideal que puede armar Coudet

Luego del cierre del primer semestre, Stefano Di Carlo fue contundente y anunció que el mercado de pases de River sería agresivo. El máximo mandatario no solamente se refería a las llegadas, sino también a las salidas. Pasaron semanas de aquella declaración y quedó claro que así fue.

Quince jugadores fueron apartados, muchos de ellos ya encontraron club y otros están ultimando detalles. En lo que respecta a las altas fueron nueve, entre ellas las más rimbombantes fueron las de Thiago Almada y Ángel Correa, pero también se produjo la de otro campeón del Mundo en Qatar 2022: Nicolás Otamendi.

Eduardo Coudet tiene variantes para armar formaciones para distintos momentos del partido, pero todo indica que la ideal que podrá armar con todos los refuerzos y todos los jugadores sanos es: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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Thiago Almada será jugador de River. (Foto: Getty – imagen creada con Gemini).

Cabe destacar que en los últimos meses, jugadores como Sebastián Driussi o Marcos Acuña presentaron varias lesiones musculares. En esos casos, quiénes podrían ganarse un lugar serían Lucas Beltrán en la ofensiva y Francisco Ortega en el lateral izquierdo.

La cláusula desconocida de Maxi Salas

Salas llegó a River a mediados de 2025, pero nunca logró mostrar su mejor versión y el hincha perdió la paciencia. La dirigencia decidió apartarlo -junto a 14 compañeros- y se buscó una salida en este mercado de pases. Luego de entrenar algunas semanas en el predio de Cantilo, el atacante aceptó la propuesta de Independiente Rivadavia y allí jugará a préstamo durante la próxima temporada.

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River cedió a préstamo a Maximiliano Salas sin cargo ni opción de compra. El elenco mendocino se hará cargo del salario del futbolista. Una de las cláusulas del acuerdo indica que el delantero no podrá jugar contra River. Cabe destacar que la misma se utilizó en la salida de Ian Subiabre a Tigre.

Maximiliano Salas. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet define la formación de River para visitar a Tigre por el Clausura.

define la formación de River para visitar a Tigre por el Clausura. Facundo Colidio concretó su venta y generó un nuevo ingreso económico para River.

concretó su venta y generó un nuevo ingreso económico para River. Kevin Castaño confirmó su salida oficial del club en este mercado de pases.