El Tigre analizó la derrota del conjunto de Néstor Lorenzo por penales ante Suiza, respaldó al DT y a los jugadores, pero criticó a la Federación.

La Selección Colombia tenía la ilusión de llegar a los cuartos de final del Mundial 2026 y medirse con la Selección Argentina, pero Suiza lo impidió al imponerse por penales en los octavos de final. Los cafeteros fueron superiores a los helvéticos, pero no estuvieron finos en los metros finales y eso fue determinante para que el encuentro termine 0 a 0.

Radamel Falcao García Zárate cubrió el Mundial para ESPN y, una vez consumada la eliminación de Colombia lanzó un crudo análisis en el cual cuestiona al fútbol colombiano, pero no a la Selección. De hecho, el Tigre tuvo que salir a aclarar su dichos y especificar que bajo ningún punto de vista criticó a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

¿Qué dijo Falcao tras la eliminación de Colombia?

En ESPN, el Tigre afirmó: “Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores”.

Además, agregó: “Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia. Equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tienen presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores. Lo único que genera es mediocridad en una institución. Nuestro fútbol merece algo más”.

Radamel Falcao. (Foto: Getty).

La aclaración del Tigre

A través de su cuenta de Instagram, Falcao aclaró: “Después de ver que algunos medios con sus titulares han tergiversado mis palabras, quiero recalcar que mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia.

Publicidad

Mi mensaje fue una reflexión sobre la necesidad de fortalecer nuestro fútbol desde su base, invertir en las divisiones inferiores, que la categoría B cuente con ascenso y descenso, consolidar una categoría C y D que aumente la competitividad y dignificar las condiciones salariales de los jugadores en estas categorías. Solo así construiremos un fútbol colombiano más fuerte y con un mejor futuro“.

Falcao bancó a Lorenzo

“Es una lástima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estas instancias, en una competición como tal, el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los doce metros como muchas otras veces se le ha cortado las alas a nuestro fútbol”, afirmó Falcao.

Publicidad

“Lorenzo ha demostrado que con este grupo de trabajo de Néstor Lorenzo son capaces de competir en una Copa del Mundo, de ilusionarnos, de ganarse el respeto de los rivales y quizá hay que darle continuidad a esto que vienen haciendo”, completó el Tigre de Santa Marta.

DATOS CLAVE