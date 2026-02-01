A mediados de 2016, Marcelo Barovero decidió dejar el arco de River. Marcelo Gallardo no dudó: no pidió arquero experimentado y decidió apostar por Augusto Batalla, que venía destacándose en Reserva y había sido noticia tiempo atrás porque Real Madrid lo había sondeado.

La realidad es que el paso de Augusto Batalla por el arco de River lejos estuvo de ser el ideal. Quedó marcado a fuego por algunos errores puntuales que hicieron que se gane la reprobación de los hinchas y, luego de un año como titular, a mediados de 2017 se sumó Germán Lux que había estado 10 años en el extranjero y le ganó el puesto.

La dura confesión de Augusto Batalla

En diálogo con El Chiringuito, el actual arquero de Rayo Vallecano afirmó: “Cuando era chico me vino a buscar el Real Madrid, pero elegí quedarme en River. No logré sostenerme y por eso digo que fracasé: porque eran mis objetivos y no los cumplí. Al ser joven, no entendía lo que era estar en ese arco. Reaccionaba mal en el campo y también fuera de él”.

Además, agregó: “Estos clubes no te esperan. Solo importa el rendimiento. Yo lo sufría porque era lo que más deseaba, pero también me lo hacían sufrir públicamente. Me encerré, no quería ver a nadie. Formás un caparazón pensando que te protege, pero es todo lo contrario. Ahí entendés lo importante que es pedir ayuda“.

¿Cuándo se dio cuenta que estaba mal?

Luego de su paso por River, Batalla tuvo préstamos en Atlético Tucumán y Tigre, antes de pasar a Unión La Calera, conjunto chileno. El arquero recordó un duro momento que vivió en Chile: “Me encontré solo, en un club chiquito, y me pregunté: ‘¿Qué pasó desde la cima hasta acá?’. Ahí decidí que necesitaba ayuda profesional”.

“Tenía veinte años y necesitaba dos vasos de vino para dormir. Después dormía mal, descansaba mal, y así arrancaba mal el día. Se convierte en una rueda difícil de frenar. Ir al psicólogo no es de débiles. Hay que tener muchos cojones para meterse con lo que duele. Y ahí es donde encontrás tu verdad”, completó Batalla.

