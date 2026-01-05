Jeremías Ledesma: “Me voy triste de River”

En River hay movimiento casi permanente en este mercado de pases. Además de las altas, los rumores y las negociaciones en curso, también hay bajas. En esta oportunidad, el que decidió marcharse fue Jeremías Ledesma, el arquero de 32 años que llegó a mediados de 2024 desde Cádiz para pelear por un puesto con Franco Armani, pero que nunca logró ganárselo.

Más allá de eso, Ledesma jugó algunos partidos -cuando Armani no pudo estar- y demostró estar a la altura, pero como el Pulpo tiene contrato vigente hasta fines de 2026, Jeremías consideraba que no estaba para esperar un año más en el banco de suplentes por su oportunidad y por eso selló su regreso a Rosario Central. El Canalla se lo lleva a préstamo por un año con cargo y se establecerá una obligación de compra por objetivos.

¿Qué dijo Ledesma tras confirmar su salida de River?

En diálogo con ESPN, Jeremías Ledesma afirmó: “La realidad no fue lo que esperaba, intenté sumar desde el lado que me tocó siempre siendo muy profesional, entiende que por ahí no le haya dado a la gente o a la institución los minutos que ellos esperaban cuando me compraron. Me voy triste por ese lado, pero hay que seguir adelante“.

Jeremías Ledesma y Franco Armani. (Foto: Getty).

Además, al ser consultado por Franco Armani, Ledesma dijo: “Me llevo muchas experiencias vividas con Franco, yo siempre dije que aprendo de todos mis colegas, de todos mis superiores, de los más chicos también. El fútbol es un aprendizaje constante. Me llevo los mejores recuerdos, me llevo amigos y al club le deseo lo mejor porque se portó muy bien conmigo. Me llevo mucho aprendizaje y cariño de todos que es lo importante”.

Los números de Ledesma en River

ver también Sin minutos en River y en medio de la lesión de Franco Armani, Jeremías Ledesma acordó su llegada a otro club del fútbol argentino

Ledesma llegó a River a mediados de 2024, cuando todavía Martín Demichelis era el entrenador del Millonario. Fueron varias semanas de negociaciones porque Cádiz no lo quería dar, pero el arquero presionó para llegar. En total, Conan atajó 7 partidos en el club de Núñez y solamente recibió 3 goles en contra.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE