Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Joaquín Freitas, el único indultado por los hinchas de River tras la derrota ante Vélez: “Es un fenómeno”

El delantero que ingresó en el primer tiempo se llevó los elogios de los hinchas luego de otra dura caída del equipo.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Joaquín Freitas en acción contra Vélez.
© Prensa RiverJoaquín Freitas en acción contra Vélez.

River sigue sin levantar cabeza en el Torneo Apertura, y en el marco del interzonal de la fecha 6 perdió 1 a 0 en su visita a Vélez en Liniers, por lo que acumula tres derrotas consecutivas en el certamen y esto generó que la continuidad de Marcelo Gallardo se ponga en duda. 

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, los hinchas del Millonario vivieron el duelo en las redes sociales, en donde apuntaron contra el rendimiento de los jugadores dirigidos por Gallardo. Tal es así que solamente uno de los 16 futbolistas que tuvo minutos en Liniers fue indultado. 

El mismo es Joaquín Freitas, el delantero de 19 años que ingresó en el primer tiempo tras la lesión de Juan Fernando Quintero, y que a lo largo de su presencia en el campo de juego aportó frescura al ataque de River, a tal punto que asistió a Subiabre en la chance más clara que tuvieron. 

Debido a este buen ingreso, sumado al puñado de minutos interesantes que tuvo ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, el futbolista surgido de las divisiones inferiores del club se llevó los elogios de los hinchas, que lo pidieron como titular para el próximo partido, ante Banfield en el Más Monumental. 

“Mención de honor a Freitas”, “Freitas me encanta”, “Freitas en 4 días expuso a todos los delanteros del plantel”, “En un momento pesadísimo destaca”, “Freitas y 10 más”, “Freitas tiene que ser titular”, “Freitas es un fenómeno”, fueron algunos de los comentarios destacando al delantero. 

Joaquín Freitas en acción frente a Vélez. (Getty).

Joaquín Freitas en acción frente a Vélez. (Getty).

Publicidad

De cara al compromiso contra Banfield del próximo jueves, y a la espera de la resolución de futuro de Marcelo Gallardo, Freitas cuenta con serias chances de ser titular por primera vez en el Millonario, tanto por el bajo rendimiento de los otros delanteros, así como también por la lesión de Quintero. 

Un hincha de River anotó todas las intervenciones de Colidio y el resultado es devastador

ver también

Un hincha de River anotó todas las intervenciones de Colidio y el resultado es devastador

El partido de Freitas en números

  • 33 toques de pelota
  • 1 de 1 de gambetas
  • 1 gran chance creada
  • 2 pases claves
  • 11/20 pases completos (55%)
  • 1 de 1 en barridas
  • 2 faltas cometidas

Los elogios a Joaquín Freitas

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Datos claves 

  • River perdió 1-0 ante Vélez en Liniers durante la fecha 6 del Torneo Apertura.
  • El delantero Joaquín Freitas, de 19 años, ingresó por el lesionado Juan Fernando Quintero.
  • Marcelo Gallardo suma tres derrotas consecutivas y su continuidad en el club está en duda.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Alexander Medina, el elegido por Estudiantes para reemplazar a Eduardo Domínguez

jpasman
Toti Pasman

Riquelme: el 9 que necesitaba Boca era Borja, no Bareiro

Lee también
La enfermería de River: qué tienen Quintero, Kendry Páez y Armani
River Plate

La enfermería de River: qué tienen Quintero, Kendry Páez y Armani

Otamendi opinó sobre la visita al Real Madrid luego de su cruce con Vinícius
Fútbol europeo

Otamendi opinó sobre la visita al Real Madrid luego de su cruce con Vinícius

Se desgarró Barinaga y no jugará contra Gimnasia de Chivilcoy
Boca Juniors

Se desgarró Barinaga y no jugará contra Gimnasia de Chivilcoy

El mapa de candidatos a ser DT de River si se va Gallardo
River Plate

El mapa de candidatos a ser DT de River si se va Gallardo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo