River sigue sin levantar cabeza en el Torneo Apertura, y en el marco del interzonal de la fecha 6 perdió 1 a 0 en su visita a Vélez en Liniers, por lo que acumula tres derrotas consecutivas en el certamen y esto generó que la continuidad de Marcelo Gallardo se ponga en duda.

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, los hinchas del Millonario vivieron el duelo en las redes sociales, en donde apuntaron contra el rendimiento de los jugadores dirigidos por Gallardo. Tal es así que solamente uno de los 16 futbolistas que tuvo minutos en Liniers fue indultado.

El mismo es Joaquín Freitas, el delantero de 19 años que ingresó en el primer tiempo tras la lesión de Juan Fernando Quintero, y que a lo largo de su presencia en el campo de juego aportó frescura al ataque de River, a tal punto que asistió a Subiabre en la chance más clara que tuvieron.

Debido a este buen ingreso, sumado al puñado de minutos interesantes que tuvo ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, el futbolista surgido de las divisiones inferiores del club se llevó los elogios de los hinchas, que lo pidieron como titular para el próximo partido, ante Banfield en el Más Monumental.

“Mención de honor a Freitas”, “Freitas me encanta”, “Freitas en 4 días expuso a todos los delanteros del plantel”, “En un momento pesadísimo destaca”, “Freitas y 10 más”, “Freitas tiene que ser titular”, “Freitas es un fenómeno”, fueron algunos de los comentarios destacando al delantero.

Joaquín Freitas en acción frente a Vélez. (Getty).

De cara al compromiso contra Banfield del próximo jueves, y a la espera de la resolución de futuro de Marcelo Gallardo, Freitas cuenta con serias chances de ser titular por primera vez en el Millonario, tanto por el bajo rendimiento de los otros delanteros, así como también por la lesión de Quintero.

El partido de Freitas en números

33 toques de pelota

1 de 1 de gambetas

1 gran chance creada

2 pases claves

11/20 pases completos (55%)

1 de 1 en barridas

2 faltas cometidas

Los elogios a Joaquín Freitas

