River visitó a Vélez en el José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura y perdió 1 a 0. Manuel Lanzini fue el autor del único tanto del encuentro que tuvo al equipo de Marcelo Gallardo nuevamente mostrando un nivel sumamente bajo, especialmente en el primer tiempo y ahora la continuidad del Muñeco está en duda.

Quien tuvo una tarde para el olvido en Liniers fue Facundo Colidio, que sigue acumulando pésimas actuaciones con la camiseta de River. El ex delantero de Tigre jugó los 90 minutos ya que Gallardo tuvo que hacer varios cambios obligados por lesión, sino lo lógico hubiese sido que sea reemplazado, especialmente en la segunda mitad, donde el equipo mostró una mejoría y el único que desentonaba era él.

Once intervenciones, once errores

Un usuario de X -@RG5Ly- anotó cada una de las intervenciones de Facundo Colidio en el primer tiempo del encuentro entre River y Vélez. Fueron once las veces que el ex futbolista de Tigre tocó la pelota, según este registro, y todas ellas fueron errores. Hubo malos controles, pifias al arco y pérdidas de pelota, pero más allá de eso, lo que realmente desespera de Colidio es su actitud.

@RG5Ly anotó las intervenciones de Colidio en el primer tiempo.

Es un jugador pasivo en la presión, con muy poco oficio de delantero y con absolutamente ninguna voluntad de disputar la pelota físicamente: no pone el cuerpo, no salta a cabecear y no traba una pelota dividida. Su única misión en la cancha pareciera ser agarrar la pelota, intentar gambetear, quedar cerca del área e intentar filtrar un pase -que habitualmente falla- o patear al arco, aspecto en el cual tampoco se destaca ya que la última vez que marcó un gol fue el 21 de julio de 2025.

Freitas, la contracara de Colidio

ver también Guillermo Barros Schelotto, sobre la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “Está más allá”

Joaquín Freitas, a quien Marcelo Gallardo no llevó a la pretemporada, fue el encargado de cambiar la cara de River el pasado martes ante Ciudad de Bolívar en el duelo correspondiente a la Copa Argentina, pero también lo hizo en Liniers frente a Vélez. El pibe de 19 años ingresó a los 28 minutos del primer tiempo en lugar de Juanfer Quintero, que sintió una molestia muscular.

Publicidad

Publicidad

Si bien Freitas cometió errores, fueron mucho más los aciertos. Aunque, sin lugar a dudas, lo que más lo diferenció de Facundo Colidio, con quien compartió ataque, fue su actitud. El pibe luchó pelotas, se asoció con compañeros, asistió, quiso jugar, demostró enojo e inclusive se le escapó alguna patada producto de la impotencia del resulatdo, literalmente todo lo opuesto a Colidio.

DATOS CLAVE