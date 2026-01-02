La sorpresiva opinión de Daniel Passarella sobre Marcelo Gallardo como DT de River: “Tiene cosas mías”

Si se trata de personas importantes en la historia de River, ambos tienen un lugar asegurado. Primero como jugador y mucho más como entrenador, Marcelo Gallardo marcó un antes y un después en la institución. Sin embargo, Daniel Passarella deslumbró como futbolista, destacó como director técnico pero falló como presidente cuando descendió a la B Nacional mediados de 2011.

Luego de la pérdida de la categoría al caer en la recordada promoción ante Belgrano de Córdoba que terminó con incidentes en el Estadio Monumental, el Káiser no volvió a tener lugar en el Millonario. Es odiado por las nuevas generaciones y olvidado por los más grandes que sí lo vieron jugar, a pesar de que supo ser uno de los máximos ídolos de la enorme institución.

Lo cierto es que en esta oportunidad, el Gran Capitán se refirió a las cualidades del Muñeco como entrenador, que nunca lo había expresado públicamente en el pasado. “Me gusta, tiene cosas mías”, sentenció Passarella sobre Gallardo, en una historia fijada en su cuenta de Instagram, al ser consultado sobre qué opinión tiene acerca del director técnico que ganó múltiples trofeos en River.

Daniel Passarella y Marcelo Gallardo, cuando coincidieron en River.

De esta manera y con una simple frase, el Káiser le levantó el pulgar al Muñeco como DT y hasta confesó que tienen algunas similitudes. Daniel Alberto, como entrenador, tenía mucha firmeza para con sus dirigidos pero su equipo siempre respondía sobre el campo de juego. Además, generalmente lograba imponer las condiciones a través de una idea consolidada en las prácticas.

Cabe recordar que Passarella dirigió a Gallardo. En River coincidieron en 1993, 1994 y luego en 2006, pero con la Selección Argentina convivieron entre 1995 y 1998. Así, el ex presidente sabe a la perfección cómo es Marcelo como futbolista pero no como DT. Sin embargo, lo hecho en el Millonario en la última década le alcanzó para tener una opinión formada con argumentos sólidos.

Daniel Alberto Passarella y Marcelo Gallardo, en la Selección Argentina.

Un dato importante a tener en cuenta es que no tuvieron una buena relación. De hecho, uno de los roces más recordados derivó en la ausencia de Gallardo en la Copa del Mundo Sub-20 de 1995 donde Argentina se consagró campeón. Otro antecedente que aún sigue en la retina ocurrió en River, cuando un grupo de hinchas colgó una bandera contra el Muñeco, con el aval del presidente.

