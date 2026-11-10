Vangioni, el campeón de Libertadores con River que tiene debilidad por un jugador de Boca

El Piri reveló cuál es el futbolista del Xeneize que más le gusta, indicó que lo sigue desde que es chico y marcó cuál es su mejor virtud.

Entre comienzos de 2013 y fines de 2016, River tuvo uno de los mejores laterales izquierdos de su historia. Leonel Vangioni se ganó el cariño de los hinchas a base de enormes actuaciones, sacrificio y títulos. El Piri siempre dejó todo por la casaca del Millonario, por eso cuando le tocó visitar el Monumental representando a otro equipo fue ovacionado.

Es cierto que su salida, a fines de 2016, fue algo desprolija ya que se marchó al Milan con el pase en su poder, pero el tiempo pasó, esa situación quedó atrás y hoy en día es uno de los futbolistas más reconocidos de aquellas gestas de la primera época de la era Gallardo.

Vangioni estuvo en TyC Sports y le preguntaron qué jugador del fútbol argentino le gustaba y se quedó con Lautaro Blanco, el lateral por izquierda que se desempeña en Boca. “A mi me encanta Lautaro Blanco, yo lo enfrenté en Central. Es un jugador que ya no es proyección, es presente“, afirmó el Piri.

Vangioni ante Cruzeiro en la Libertadores 2015. (Foto: Getty).

La mejor virtud de Blanco, según Vangioni

El Piri destacó un aspecto clave del juego del lateral de Boca: “A mi me gusta muchísimo porque tiene centro a la carrera impresionante. Ya lo tenía cuando era chico y jugaba en Central, ahora lo perfeccionó. Creo que la mayoría del ataque de Boca pasa por él“.

“Aparte él tira centro, es lo que generalmente el puesto lleva a hacer y tiene un centro a la carrera muy bueno, a mi me encantaba hacer eso y por eso me gusta mucho y me identifico mucho con el juego de él“, completó Leonel Vangioni sobre Lautaro Blanco.

Publicidad

Lautaro Blanco. (Foto: Getty).

El paso de Vangioni por River en números

Partidos jugados: 129

Goles: 5

Asistencias: 8

Títulos: 6

DATOS CLAVE