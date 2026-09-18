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Las dos joyas de Vélez que pueden llegar a River tras acordar la prioridad de compra

El Millonario acordó con el Fortín esta prioridad luego de comprar a Tobías Andrada, quien se adaptó rápidamente al club de Núñez.

Thiago Villalba - Simón Prima
© @villalbanahuel_79 - @simonn_primaThiago Villalba - Simón Prima

River se movió fuerte en el último mercado de pases. Incorporó figuras de la talla de Amada y Correa, viejos conocidos como Borré y Beltrán, pero también hizo una apuesta importante por una de las promesas del fútbol argentino: Tobías Andrada, que llegó desde Vélez.

River compró el 66% del pase de Andrada en 6 millones de dólares y podría comprar un 14% más si se cumplen algunos objetivos. La realidad es que los primeros partidos de Tobías Andrada con la casaca del Millonario ilusionaron al hincha y si bien es pronto para saberlo, podría ser una de las grandes compras de los últimos tiempos.

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Por otro lado, River estableció un convenio de tanteo con Vélez por dos de sus joyas de las Inferiores: Thiago Villalba y Simón Prima. Esto quiere decir que si Vélez recibe alguna oferta por alguno de ellos se la debe notificar al club de Núñez y a partir de allí se establecerá un plazo para ver si el Millonario iguala la oferta y se queda con el jugador.

¿Quiénes son Thiago Villalba y Simón Prima?

Thiago Villaba tiene 19 años, se desempeña como volante central y firmó contrato con el Fortín, club en el que realizó todas las Divisiones Inferiores, hasta 2029. Es un jugador mixto que aporta tanto defensiva como ofensivamente y si bien todavía no debutó en Primera, ya fue citado por Guillermo Barros Schelotto en más de una oportunidad.

Thiago Villalba. (Foto: Pensa Vélez).

Thiago Villalba. (Foto: Pensa Vélez).

Por su parte, Simón Prima, de 18 años, tiene contrato con el elenco de Liniers hasta 2027. Se desempeña como extremo y también es dueño de unas condiciones más que interesantes, especialmente es fuerte en el mano a mano y se destaca por su velocidad.

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Simón Prima. (Foto: Prensa Vélez).

Simón Prima. (Foto: Prensa Vélez).

DATOS CLAVE

  • River Plate pagó 6 millones de dólares por el 66% de Tobías Andrada.
  • River Plate obtuvo prioridad por Thiago Villalba y Simón Prima, joyas de Vélez.
  • Thiago Villalba firmó contrato con Vélez Sarsfield hasta 2029 sin debutar en Primera.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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