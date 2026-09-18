Las dos joyas de Vélez que pueden llegar a River tras acordar la prioridad de compra

El Millonario acordó con el Fortín esta prioridad luego de comprar a Tobías Andrada, quien se adaptó rápidamente al club de Núñez.

River se movió fuerte en el último mercado de pases. Incorporó figuras de la talla de Amada y Correa, viejos conocidos como Borré y Beltrán, pero también hizo una apuesta importante por una de las promesas del fútbol argentino: Tobías Andrada, que llegó desde Vélez.

River compró el 66% del pase de Andrada en 6 millones de dólares y podría comprar un 14% más si se cumplen algunos objetivos. La realidad es que los primeros partidos de Tobías Andrada con la casaca del Millonario ilusionaron al hincha y si bien es pronto para saberlo, podría ser una de las grandes compras de los últimos tiempos.

Por otro lado, River estableció un convenio de tanteo con Vélez por dos de sus joyas de las Inferiores: Thiago Villalba y Simón Prima. Esto quiere decir que si Vélez recibe alguna oferta por alguno de ellos se la debe notificar al club de Núñez y a partir de allí se establecerá un plazo para ver si el Millonario iguala la oferta y se queda con el jugador.

¿Quiénes son Thiago Villalba y Simón Prima?

Thiago Villaba tiene 19 años, se desempeña como volante central y firmó contrato con el Fortín, club en el que realizó todas las Divisiones Inferiores, hasta 2029. Es un jugador mixto que aporta tanto defensiva como ofensivamente y si bien todavía no debutó en Primera, ya fue citado por Guillermo Barros Schelotto en más de una oportunidad.

Thiago Villalba. (Foto: Pensa Vélez).

Por su parte, Simón Prima, de 18 años, tiene contrato con el elenco de Liniers hasta 2027. Se desempeña como extremo y también es dueño de unas condiciones más que interesantes, especialmente es fuerte en el mano a mano y se destaca por su velocidad.

Publicidad

Simón Prima. (Foto: Prensa Vélez).

DATOS CLAVE