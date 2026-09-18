Salió la lista de Inglaterra: los 9 borrados por Thomas Tuchel tras la derrota ante Argentina en el Mundial 2026

El entrenador comenzó la renovación del plantel luego del tercer puesto obtenido en la Copa del Mundo.

Luego de la histórica derrota con Argentina que la obligó a conformarse con el tercer puesto en el Mundial 2026, la Selección de Inglaterra vuelve a las canchas con varias novedades. Thomas Tuchel decidió renovar su convocatoria, incluyendo nuevos nombres, el regreso de viejos conocidos y prescindiendo de varios que meses atrás estuvieron en el certamen disputado en Estados Unidos.

A primera hora de este viernes, el estratega alemán confirmó la nómina con un total de nueve ausencias respecto a la que llevó a la Copa del Mundo. Dean Henderson, John Stones, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Noni Madueke e Ivan Toney no fueron tenidos en cuenta en esta ocasión.

Tres de los cuatro integrantes de la línea de cuatro defensores de Inglaterra en la semifinal contra Argentina perdieron su lugar en el equipo, siendo Marc Guehi el único sobreviviente. En contraparte, todos los que jugaron de mitad de cancha para adelante volvieron a ser citados.

Otras de las sorpresas son los regresos de Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer, dos estrellas que llamativamente quedaron afuera de los 26 elegidos para el Mundial y que ahora estarán de vuelta.

La primera parada para Inglaterra será nada más ni nada menos que España, por la primera fecha del grupo C de la UEFA Nations League. Dicho compromiso será el sábado 26 de septiembre en Wembley. Luego deberá enfrentar a República Checa y Croacia, ambos rivales como visitante.

La lista de Inglaterra

Arqueros : Jordan Pickford, James Trafford y Jason Steele

: Jordan Pickford, James Trafford y Jason Steele Defensores : Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Jarrad Branthwaite, Ezri Konsa, Lewis Hall, Tino Livramento, Nico O’Reilly y Jarell Quansah

: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guehi, Jarrad Branthwaite, Ezri Konsa, Lewis Hall, Tino Livramento, Nico O’Reilly y Jarell Quansah Mediocampistas : Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Alex Scott y Myles Lewis-Skelly

: Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Alex Scott y Myles Lewis-Skelly Delanteros: Rio Nhumoha, Anthony Gordon, Marcus Rashford, Bukayo Saka y Harry Kane