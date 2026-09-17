River hoy: posible XI ante Huracán, reunión por Jaime y más

De cara al partido contra Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura, River continúa con los entrenamientos y Ponzio define el equipo titular, que sería el mismo por cuarto encuentro consecutivo. Además de esto, habrá una reunión con dirigentes de Peñarol.

La probable alineación de River para enfrentar a Huracán

Leonardo Ponzio afrontará su cuarto partido como entrenador de River y, ante Huracán, buscará su cuarta victoria. El León reemplazó a Eduardo Coudet y con él llegaron los resultados y también el rendimiento. El próximo sábado, a partir de las 19 horas, el Millonario recibirá en el Monumental al Globo por la décima jornada de la Zona B del Clausura.

De cara al cruce contra Huracán, lo más probable es que Leonardo Ponzio repita el mismo equipo inicial que puso en sus tres presentaciones-ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán- ya que cuenta con todo sus jugadores. Cabe destacar que Andrada y Galván se recuperaron rápidamente de sus molestias físicas.

Di Carlo se reunirá con el presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol de Uruguay, estará en Argentina, y según pudo saber Bolavip, tendrá una reunión con Stefano Di Carlo, presidente de River, para charlar sobre distintos temas de actualidad de las dos instituciones, que tienen una buena relación.

Uno de los temas que se tocará es el de Leonel Jaime. El volante ofensivo se encuentra a préstamo en el Manya, sin opción de compra, hasta el 30 de junio de 2027 y no tiene opción de compra. Dentro de la charla, los clubes podrían buscar una sociedad para el futuro.

David Martínez apuntó contra Martín Demichelis por su paso en River

A mediados de 2024, luego de jugar su último partido contra Temperley en la eliminación por penales en la Copa Argentina, David Martínez se marchó de River para primero jugar con Inter Miami, pasar por Olimpia y luego regresar a Defensa y Justicia, club en el que se desempeña desde principios de temporada.

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En una entrevista con DSports Radio, el futbolista del Halcón de Varela habló sobre su último paso por el Millonario, y allí apuntó contra Martín Demichelis, debido a la relación que tuvo con él durante su paso como entrenador por el club, durante las temporadas 2023 y mitad de 2024.