Boca hoy: la vuelta de San Pablo, el posible 11 con San Lorenzo y qué pasa con el fallo del partido ante Vélez

Boca se entrena pensando en San Lorenzo, con un Rodolfo Arruabarrena que empieza a pensar en el 11 luego de su primer entrenamiento en Buenos Aires tras haber tenido la práctica del miércoles en Brasil. A continuación, todo lo que tenés que saber este jueves 17 de septiembre.

Miguel Merentiel no fue convocado para Uruguay y estará disponible para el Boca vs. Racing

El 27 de septiembre, en Rosario, Boca enfrentará a Racing Club en un duelo clave para encaminarse a un título y a la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, este duelo se dará en plena Fecha FIFA, por lo que el Vasco podría perder a más de uno de sus jugadores.

En ese contexto, este miércoles se confirmó que Miguel Merentiel no entró en la lista definitiva de Diego Forlán para la Selección de Uruguay de cara a los amistosos de septiembre y octubre. Aunque la Bestia se perderá otra chance importante para hacerse lugar en la Celeste, esto se traduce en una buena noticia para Boca.

Incertidumbre por el futuro de Agustín Marchesín en Boca

Debido a la grave lesión que sufrió disputando la Copa Libertadores, el futuro de Agustín Marchesin en Boca es una incógnita. Esto se debe a que su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre, mientras que el arquero estará a disposición de Arruabarrena para la pretemporada, que arrancará en enero.

Según pudo saber Bolavip, por ahora no hay una postura clara por parte de la dirigencia del Xeneize, ya que ellos serán quienes definan si le ofrecen la renovación para la próxima temporada, o si bien lo dejan en libertad de acción para que siga su carrera en otra institución.