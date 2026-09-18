Siguen los trabajos en la casa del Millonario, que actualmente se encuentra en proceso de ampliación y techado.

Las obras en el Estadio Monumental no se detienen. Mientras el grueso del trabajo en este momento pasa por seguir colocando las columnas que serán el sostén de la quinta bandeja y del techo, el pasado jueves se pudo observar un cambio importante en la fachada de la tribuna Sívori.

Aprovechando el atardecer, River mostró cómo queda la fachada iluminada. A la bandera que se había realizado con los colores del club se le colocaron más de 1000 metros de tiras led -blancas y rojas- y cubrieron un total de 157 metros, por lo que el cambio es drástico. Este cambio se pude observar únicamente en la Sívori, ya sea desde Lugones, Cantilo y también desde el Puente Labruna.

Así mostró River cómo quedó la fachada iluminada

La bandera del Monumental, ahora también iluminada 🏟️⚪🔴⚪



Así luce la fachada del Estadio en la tribuna Sívori tras la instalación de la nueva tecnología LED:

💡 Más de 1.000 metros de tiras LED de alta eficiencia

📏 157 metros de bandera iluminada

🔴 Tratamiento especial para… pic.twitter.com/sM5ZGjyo00 — River Plate (@RiverPlate) September 18, 2026

Siguen las obras en el Monumental

Las obras en Núñez continúan avanzando a buen ritmo en paralelo. Mientras se instalaban las tiras led para lograr la fachada iluminada, al mismo tiempo se siguen realizando las fundaciones -serán 214- para la instalación de las 52 columnas que sostendrán tanto la quinta bandeja -que tendrá capacidad para 16 mil espectadores y será 360°- además del techo. Dicha etapa va a terminar recién en diciembre. Cabe destacar que las perforaciones tienen una profundidad de 25 metros.

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Publicidad

Los plazos de las obras

Desde que se dio a conocer la ampliación y el techado del Estadio Monumental se supo que la obra tendría una duración de cuatro años y que la localía se perderá en muy pocas oportunidades. Bolavip pudo saber que serían entre tres y cuatro partidos en todo este tiempo.

Si bien los trabajos se realizarán en simultáneo, las obras ya comenzaron por los cimientos de las columnas, luego se colocarán las mismas -serán 52- y al mismo tiempo se iniciará -se estima que será en 2028- la construcción de la quinta bandeja y del techado. Ya para 2029 se terminará ese proceso y se harán los retoques finales.

Así quedará el Monumental una vez que esté techado. (Foto: Prensa River).

Publicidad

Ascensores para subir a la quinta bandeja

La construcción de la quinta bandeja será encima de las actuales plateas altas, por lo que en lo que respecta a altura serán unos 40 metros para subir, lo que se puede comparar con un edificio de 14 pisos. Ante esta situación, según pudo saber Bolavip en excluisva, River contempló la construcción tanto de escaleras -que tendrán la misma estética de las actuales- y también de ascensores, con el fin de permitirle a los que concurran a la quinta bandeja de no tener que hacer un desgaste físico importante.

Un detalle no menor es que la altura total del Estadio Monumental, contemplando la máxima altura de la quinta bandeja y del techo será de 50 metros. Aprovechando esa situación, en River construirán un skywalk, que es una pasarela en la que se podrá caminar a la altura del techo, siempre con arneses de seguridad y es una experiencia única que ya se puede hacer en el Tottenham Hotspur Stadium.

DATOS CLAVE

River Plate instaló más de 1000 metros de tiras led en la fachada Sívori.

instaló más de 1000 metros de tiras led en la fachada Sívori. El Estadio Monumental iluminó un tramo de 157 metros con colores blanco y rojo.

iluminó un tramo de 157 metros con colores blanco y rojo. Las obras avanzan en las columnas de la quinta bandeja y el futuro techo.