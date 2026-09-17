Con una duda, la posible formación de Boca para visitar a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

El Xeneize vuelve a enfocarse en el medio local con el objetivo de arrimarse a la cima de la Zona A.

Con la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana en el bolsillo, Boca Juniors prepara su nuevo desafío, esta vez en el Torneo Clausura 2026. El próximo domingo, a las 14.45, el club de la Ribera visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en el marco de la Fecha 10.

El elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena, en zona de clasificación a los Playoffs, se enfrenta ante un rival directo, que puede igualarlo en puntos en caso de doblegarlo. Por eso, el DT ya piensa en poner lo mejor que tiene a disposición para este clásico.

Sin partido entre semana, el Vasco podrá darse el lujo de volver a usar titulares, tal como adelantó en su última conferencia de prensa. Para ello, ya tiene un equipo en mente, que por estas horas tiene una duda a nivel ofensivo.

Según pudo saber BOLAVIP, Arruabarrena define por Sebastián Villa o Leonel Flores para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque. Detrás de ellos repetiría Alan Velasco, que no tuvo un gran partido el martes ante Sao Paulo, pero que viene mejorando su nivel.

Sebastián Villa quiere volver a ser titular.

La posible formación de Boca ante San Lorenzo

De esta manera, los titulares serían: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.

Publicidad

Datos clave