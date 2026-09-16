El delantero contaba con chances de entrar en la nómina de Diego Forlán, pero no tendrá oportunidad en este comienzo de ciclo.

Con la clasificación ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana, Boca Juniors se mantiene con vida en los tres frentes de este semestre. La Copa Argentina, donde el Xeneize buscará el pasaje a las semifinales, es el próximo gran desafío para los de Rodolfo Arruabarrena.

El 27 de septiembre, en Rosario, el club de la Ribera enfrentará a Racing Club en un duelo clave para encaminarse a un título y a la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, este duelo se dará en plena Fecha FIFA, por lo que el Vasco podría perder a más de uno de sus jugadores.

En ese contexto, este miércoles se confirmó que Miguel Merentiel no entró en la lista definitiva de Diego Forlán para la Selección de Uruguay de cara a los amistosos de septiembre y octubre. Aunque la Bestia se perderá otra chance importante para hacerse lugar en la Celeste, esto se traduce en una buena noticia para Boca.

Así, Merentiel estará disponible para Arruabarrena en el clásico ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El mismo caso es el de Leandro Lozano, que en su caso no formó parte de la prelista de Forlán, por lo que ya iba a estar a disposición de Boca en la Fecha FIFA.

Los convocados de Uruguay para la Fecha FIFA

ARQUEROS: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarin (Bucaramanga) y Thiago Cardozo (Belgrano).

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DEFENSORES: Guilermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Ronald Araujo (Liverpool), José María Giménez (Deportivo La Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Cáceres (Celta), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

MEDIOCAMPISTAS: Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Facundo Bernal (Betis), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Zalazar (Sporting Lisboa) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

DELANTEROS: Martín Satriano (Getafe), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca) y Darwin Núñez (Diriyah Club).

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