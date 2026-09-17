La Selección Argentina, a La Bombonera: recibirá a Burkina Faso en el segundo amistoso

La Albiceleste cambia la sede de su segunda exhibición, que ahora será en Boca y no en River. Detalles.

La Selección Argentina cambia de sede para el segundo de sus tres amistosos. Después de haber confirmado que recibirá a Burkina Faso en el Monumental, Bolavip pudo saber que el escenario pasará a ser La Bombonera, para la noche del sábado 3 de octubre.

De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni jugará en tres estadios distintos durante la fecha FIFA. La exhibición ante Bolivia será en el Kempes, el de Burkina Faso en La Boca y el último ante Benín en la cancha de River.

Cabe recordar que Lionel Messi solo estará disponible para el tercer y último compromiso, lo que significa que el duelo en La Bombonera no contará con la presencia del capitán. Lo mismo sucederá con Giovanni Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi.

Los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre