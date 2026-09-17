Se supo: el gesto que tuvo el Chacho Coudet con River antes de abandonar su cargo de director técnico

Este jueves, se conocieron detalles sobre las determinaciones que tuvieron lugar luego del alejamiento de Coudet del Millonario.

Luego de la eliminación de River Plate de la presente edición de la Copa Sudamericana, Eduardo Coudet presentó su renuncia al cargo de director técnico. Pese a que los dirigentes, con Stefano Di Carlo a la cabeza, le habían expuesto un apoyo contundente para seguir en el banco de suplentes, el alejamiento se terminó consumando.

En medio de ese panorama, Leonardo Ponzio, junto a Marcelo Escudero, se hicieron cargo de la dirección técnica de la institución del barrio porteño de Núñez. Coudet, por su parte, brindó una conferencia de prensa en la que expuso sus sensaciones tras su camino en River y los motivos que generaron su pronta renuncia.

Así las cosas, este jueves, según pudo saber BOLAVIP, se desprendieron detalles importantes relacionados con las condiciones que acompañaron a la salida de Coudet de River. Y lo cierto es que el Chacho tuvo un gesto destacable que, hasta ahora, no había visto la luz del día y que tiene que ver con un beneficio económico para el club.

Coudet no logró sumar títulos en River. (Foto: Getty)

En definitiva, más allá de que Coudet tenía contrato vigente hasta diciembre de 2027, solamente cobró hasta el último día trabajado. Es decir que no solicitó ningún tipo de compensación por el vínculo que tenía por delante en la entidad Millonaria. Sin ningún tipo de dudas, una decisión destacable en medio de un contexto adverso con respecto a los resultados.

Paralelamente, el equipo de trabajo de Coudet, con nombres propios como Damián Musto, acordó percibir tres meses más del salario que habían acordado al momento de desembarcar en River. Un gesto del Chacho para con el club donde supo desempeñarse como futbolista y también una diferencia con respecto a sus laderos.

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Los números de Coudet en River

Eduardo Coudet se hizo cargo de la dirección técnica de River en marzo de 2026. Desde ese entonces, dirigió 27 partidos de carácter oficial, cosechando 13 triunfos, 6 empates y 8 derrotas. Es decir, un 55,56% de efectividad. No pudo cosechar títulos.

DATOS CLAVE

Eduardo Coudet renunció como DT de River tras la eliminación en Copa Sudamericana.

El contrato hasta 2027 no cobrado: Coudet solo percibió hasta el último día trabajado.

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