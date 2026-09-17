El juvenil de 19 años marcó el 2-1 definitivo en el debut de los Juegos Suramericanos y podría dejar Olimpiar para pasar al Millonario.

Ya están en marcha los XIII Juegos Suramericanos y, como no podía ser de otra manera, llegó el turno del fútbol. En ese sentido, la Selección Argentina Sub 19 perdió 2-1 contra Paraguay en su debut absoluto sobre el campo de juego del Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. En dicho partido brilló Pedro Zarza, un juvenil que River ya tiene en su radar.

El atacante de apenas 19 años es una de las principales promesas del fútbol paraguayo y pertenece a Olimpia. En el estreno ante la Albiceleste, convirtió el 2-1 definitivo que sentenció el cotejo. Tras enganchar hacia el medio, definió con un fuerte derechazo al segundo palo y dejó sin chances a Demian Talavera, el arquero del combinado nacional.

PUFF, ¡QUÉ GOLAZO! Pedro Zarza, de Olimpia, y una exquisita definición para el tanto de Paraguay ante Argentina en los Juegos Suramericanos.



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El nacido el 29 de junio de 2007 se desempeña como extremo izquierdo, aunque también se mueve por todo el frente del ataque. Con un 1,67m de altura, se caracteriza por tener una asombrante velocidad en los que saca ventaja contra los defensores rivales. Por su gran arranque de carrera, habitualmente representa a la Selección Sub-20 de Paraguay.

Un dato importante a tener en cuenta es que Pedro Zarza estuvo a préstamo en Sportivo Trinidense. Con la clara intención de sumar minutos para tener rodaje profesional dentro del fútbol paraguayo, el juvenil fue cedido y adquirió experiencia. Eso sí, vale resaltar que no pudo convertir goles con la camiseta azul y amarilla, y ya regresó a Olimpia.

Pedro Zarza, durante su estadía en Sportivo Trinidense.

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River tiene prioridad de compra por Pedro Zarza

En enero, Olimpia compró el 50% de Franco Alfonso y, tiempo más tarde, se reveló que en la negociación se incluyó que River tiene prioridad de compra por Pedro Zarza hasta 2029. No conforme con ese ítem, también se agregó la misma cuestión por Alan Ledesma. Así las cosas, el Millonario cuenta con ese beneficio por ambos juveniles del elenco paraguayo.

Hace unos meses, el presidente Rodrigo Nogués declaró: “¿Qué implica tener la prioridad de compra? Implica que el día de mañana, cuando llegue alguna oferta por alguno de estos dos jugadores, nosotros estamos obligados a transmitirle a River la oferta que llegue, y ellos tienen la opción de igualar la oferta. Ese es básicamente cómo funciona la prioridad”.

Pedro Zarza, juvenil de Olimpia de Paraguay.