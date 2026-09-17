Atento, Boca: quedó definido el cuadro de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026

Con la clasificación de Montevideo City Torque luego de dejar en el camino a Cienciano, se establecieron los cruces de semifinales.

Se confirmaron los cuatro semifinalistas de la presente edición de la Copa Sudamericana. Este jueves, con el encuentro entre Montevideo City Torque y Cienciano, se definió oficialmente la próxima instancia del certamen continental que ya contaba con las presencias confirmadas de Boca Juniors, Vasco da Gama y Atlético Mineiro.

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Todo había arrancado el martes pasado, cuando Vasco da Gama superó a Independiente Santa Fe por 2-0 en Río de Janeiro y se transformó en el primer semifinalista de la Copa Sudamericana. No es un detalle menor que, previamente, el combinado brasileño había rescatado un valioso empate sin anotaciones en territorio colombiano.

Un rato más tarde, Boca se presentó en el mítico Estadio Morumbí, visitando a Sao Paulo. La semana pasada, los comandados estratégicamente por Rodolfo Arruabarrena se habían impuesto por 1-0 en La Bombonera, por lo que llegaron con una mínima ventaja. Así fue como, con el empate 1-1 en Brasil, se transformaron en los rivales de Vasco.

Posteriormente, ya durante la jornada de miércoles, Atlético Mineiro y Santos definieron el tercer boleto hacia las semifinales de la Copa Sudamericana. El Peixe se había impuesto por 2-0 en la ida como local, pero el Galo remontó y ganó 4-2 en Belo Horizonte. Luego, en la definición por penales, los de Eduardo Domínguez fueron más efectivos.

Y, finalmente, este jueves, Montevideo City Torque recibió a Cienciano en Uruguay con el objetivo claro de remontar el 0-2 cosechado en la ida en Perú. Y lo hizo con una contundente victoria por 3-0 con goles de Salomón Rodríguez por duplicado y Nahuel da Silva, convirtiéndose así en el último semifinalista del torneo.

Los cruces de las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors vs. Vasco da Gama

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

El cuadro de la Copa Sudamericana