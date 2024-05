Lo que no se vio de la arenga: el gesto del Diablito Echeverri cuando Martín Demichelis dijo "lenguaje corporal de convencimiento"

Tras una floja presentación a lo largo de los 90 minutos de juego, River empató 1 a 1 contra Temperley y perdió 5 a 4 en la definición desde el punto de penal, por lo que de esta manera quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina, tal como le sucedió la temporada pasada.

Previo al inicio de la tanda de penales, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, se reunió en un círculo junto a sus jugadores para darles una arenga. La misma, llamó la atención, ya que le pidió a sus dirigidos que tengan “lenguaje corporal de convencimiento” y que se olviden de la energía de la gente de afuera.

Horas después de la eliminación del elenco de Núñez y de que se viralice la arenga de Demichelis, salió a la luz un video de la reacción de Claudio Echeverri, el juvenil de 18 años, cuando hablaba el entrenador sobre el lenguaje corporal de convencimiento antes del inicio de los penales.

En este momento, mientras que hablaba el DT, el Diablito levantó la vista para verlo y luego comenzó a buscar miradas cómplices, demostrando que no podía entender los dichos de su entrenador a la hora de motivar a sus futbolistas para obtener la clasificación a octavos y romper con una pésima racha en definición por penales.

El partido de Claudio Echeverri contra Temperley

Al igual que en los últimos partidos, el volante ofensivo de 18 años fue titular en River. Contra el Gasolero, a lo largo del primer tiempo se lo notó movedizo en búsqueda de compañeros para generar peligro y recién en el complemento logró hacerlo de mejor manera, con el ingreso de Barco.

A lo largo del encuentro, el Diablito sufrió el juego fuerte propuesto por Temperley, ya que recibió varias infracciones y fue reemplazado por Santiago Simón a los 27 minutos del segundo tiempo.

Míchel habló sobre Claudio Echeverri

El entrenador del Girona de España rompió el silencio en diálogo con Bolavipy allí se refirió a la posibilidad de contar con el Diablito a partir del 1ero de enero del 2025, cuando termine el contrato del juvenil con River y deba viajar a Inglaterra para finiquitar su llegada al Manchester City, que lo cedería a préstamo.

“A día de hoy no te puedo responder. Claro que lo tengo y tiene condiciones, lo hemos seguido. Lo adquirió el City Group, pero no me han dado precisiones de que vayamos a tenerlo con nosotros“, respondió el técnico.