Camino al Monumental de Victoria, el futbolista del Millonario se mostró molesto ante una chicana de un hincha rival.

En la previa de la derrota de River ante Tigre por 1 a 0 en la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura, el delantero Sebastián Driussi tuvo un particular cruce con un hincha presente en el Monumental de Victoria, debido a que le hizo una pregunta que no le gustó para nada.

Es que, cuando caminaba rumbo a la cancha del Matador, un fanático del elenco local le gritó “¿Cuándo te desgarrás de nuevo, Driussi?” y esto molestó al delantero que se encuentra en la recta final de la recuperación de un problema muscular que tuvo antes del duelo con Aldosivi.

Ante esta pregunta, el futbolista del Millonario miró con cara de pocos amigos al hincha y siguió caminando junto a la delegación de River, sin emitir respuesta alguna para que la situación quede allí y no pase a mayores tras la chicana que recibió.

"¿CUÁNDO TE DESGARRÁS DE NUEVO, DRIUSSI?" Un hincha le gritó algo a Seba Driussi y al jugador de River no le gustó nada.



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En cuanto a la situación de Driussi, lleva 26 días desde el desgarro, por lo que pronto podrá volver a las canchas para ser una nueva alternativa para Coudet, en una ofensiva floja, debido a que solamente convirtió un gol en sus últimas cinco presentaciones.

Previo al inicio del semestre, en el único amistoso de pretemporada disputado en España, Driussi fue titular y convirtió los dos goles en el empate contra Flamengo. Es por eso que su vuelta será más que necesaria tanto para el equipo como para el entrenador, que es visto de reojo por los hinchas.

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Las lesiones de Driussi en el año

Febrero: desgarro – 3 partidos perdidos

Abril: desgarro – 4 partidos perdidos

Mayo: lesión de rodilla – 3 partidos perdidos

Julio: desgarro – 5 partidos perdidos

Datos claves