El ex tenista dijo presente en el Libertadores de América en la caída ante Platense por 1 a 0 y afirmó que está para ayudar al club.

En diciembre de 2026 habrá elecciones en Independiente y la rosca política ya se puede ver en el Libertadores de América. Luego de una experiencia fallida de la última dirigencia -Doman y Marconi renunciaron- en uno de los clubes más importantes de Argentina buscan cierta armonía electoral y son varios los candidatos que empiezan a aparecer, uno de ellos es nada más y nada menos que Gastón Gaudio, uno de los tenistas más destacados de las últimas décadas.

El Gato es histórico hincha del Rojo y siempre dejó en claro su amor por el club, tanto en su época de tenista profesional como también una vez que colgó la raqueta. Sin ir más lejos, el pasado sábado estuvo en el Libertadores de América para ver el partido ante Platense y antes de ingresar al estadio dialogó con la prensa.

¿Candidato a presidente?

El Gato fue consultado si sería candidato a presidente y su respuesta fue: “Siempre quise ayudar a Independiente”. Instantes después le preguntaron cómo ve al club y dijo: “Tenemos el deseo de todos, el de ganar”. Finalmente, le consultaron si se reunió con agrupaciones y afirmó: “Sí, con todos hablo. Nunca hice política, así que hablo con todos”.

La vida de Gastón Gaudio después del tenis

Una vez que se retiró del tenis profesional, tras una gran carrera en la que ganó Roland Garros 2004, el Gato estuvo vinculado a los medios de comunicación, también fue capitán del equipo argentino de Copa Davis tras el desembarco de Calleri y Zabaleta en la AAT. Por otro lado, trabaja como representante de negocios internacionales vinculados al Emir de Qatar.

DATOS CLAVE

Independiente celebrará elecciones presidenciales en diciembre de 2026.

celebrará elecciones presidenciales en diciembre de 2026. Gastón Gaudio reconoció reuniones con agrupaciones políticas para evaluar su candidatura.

reconoció reuniones con agrupaciones políticas para evaluar su candidatura. Gastón Gaudio ganó Roland Garros 2004 y fue capitán de Copa Davis.