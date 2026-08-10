Cómo llega y qué figuras tiene Recoleta, rival de Boca en la Copa Sudamericana

En el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, Boca recibe en el Tomás Adolfo Ducó a Recoleta de Paraguay en un duelo inédito, ya que será la primera vez en la historia que estos dos equipos se enfrenten, ya sea de manera oficial o amistosa.

El elenco paraguayo, tiene 95 años de historia y solamente tres temporadas en la máxima categoría de su país, por lo que está viviendo un momento histórico, debido a que no solo se enfrentará al Xeneize, sino que antes eliminó a San Lorenzo en la fase de grupos al ganarle en el Nuevo Gasómetro.

Cómo llega Recoleta, el rival de Boca

Recoleta llega a este cruce con un buen presente, ya que está en la cuarta posición del Torneo Clausura de Paraguay con 7 puntos en cuatro presentaciones, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Esta campaña, sumada a la de los 28 puntos en el Apertura, le permitieron salir de la zona de descenso.

Además de esto, atraviesa una buena racha debido a que perdió un solo partido de los últimos siete que disputó en la temporada. Dentro de esta seguidilla, ganó otros cuatro encuentros, mientras que igualó en los dos restantes, contando tanto liga local como Sudamericana.

El pasado fin de semana, previo al primer enfrentamiento contra Boca, se enfrentó en condición de visitante a Rubio Ñu por la cuarta fecha del Torneo Clausura y le ganó 3 a 1, gracias a los goles de Kevin Parzajuk, Orlin Barreto y Héctor López.

Las figuras del plantel de Recoleta

Dentro del plantel, el elenco paraguayo cuenta con importantes jugadores de trayectoria, tales como el ex Boca, Marcelo Cañete, o el experimentado defensor central Iván Piris, quien tuvo un paso por Roma y ganó la Copa Sudamericana 2012 con San Pablo de Brasil.

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Por actualidad, algunas de las figuras que tiene el elenco comandado por Jorge González es Kevin Parzajuk, quien está a préstamo desde Godoy Cruz, y que lleva aportados tanto cuatro goles como cuatro asistencias en 24 encuentros. Es decir, participa en un tanto cada tres partidos.

Kevin Parzajuk, delantero de Recoleta.

Otro de los jugadores que se destaca es Aldo González. El mediapunta de 29 años es otro de los que más participaciones de gol directas lleva en el club a lo largo de la temporada. En total convirtió ocho tantos y dio dos asistencias en 23 partidos disputados en el año.

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Finalmente, también está en el plantel Wilfrido Báez, quien además es uno de los capitanes del equipo. El extremo de 32 años disputó 30 partidos en lo que va del 2026, y en los mismos convirtió 9 goles, mientras que se despachó con otras 6 asistencias.

El presidente de Recoleta no jugará ante Boca

Luis Vidal, presidente del elenco paraguayo, que jugó un partido como profesional en la temporada pasada, afirmó en diálogo con los medios que esta vez no tiene pensado sumar minutos, a pesar de lo que representa la histórica oportunidad de jugar ante un grande de Sudamérica como lo es Boca.

“¿Jugar contra Boca? Para jugar al fútbol de manera internacional con Recoleta, tengo que renunciar a mi cargo como Presidente. Soy directivo, soy dirigente, no voy a burlarme de la ley. O juego o soy dirigente”, afirmó.

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