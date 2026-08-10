Andrés Gariano explicó por qué no cobró penal para River ante Tigre: “El VAR me lo confirmó rápido”

En la derrota de River ante Tigre por 1 a 0 por el Torneo Clausura, tanto Nicolás Otamendi como Eduardo Coudet apuntaron contra el arbitraje de Andrés Gariano, debido a que afirmaron que no pitó un penal por una falta a Ángel Correa en el transcurso del primer tiempo.

Luego de este encuentro, el mismo árbitro habló con ESPN, en donde explicó por qué decidió no sancionar la pena máxima y además agregó que el punto de vista del VAR fue el mismo que el suyo, por lo que tampoco lo llamaron para revisar la jugada.

“El VAR me lo confirmó rápido, no es que tardó 3 minutos para confirmarme la jugada. Lo bueno es que tuvimos los lesionados en el campo y le dimos tiempo a la cabina para que trabaje. Ellos lo chequearon y vieron lo mismo que vi en cancha, el mismo relato y por eso lo sostuvieron. Tomo decisiones, a veces bien, a veces mal y me llaman. Por lo que sé fue acertada, sino me hubiesen invitado”, comentó el colegiado.

"EL VAR LO CHEQUEÓ Y VIO LO MISMO QUE YO" Andrés Gariano, árbitro de Tigre vs. River, se refirió al supuesto penal que decidió no cobrar y que todos reclamaron en el Millonario.



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Por otro lado, fue consultado por el mismo tema en TyC Sports, en donde agregó que hasta ese momento no volvió a ver la jugada: “No tuve la chance de volver a verla, en cancha vi una situación normal de juego. Son dos jugadores de Tigre contra uno de River, es un juego de contacto, normal”.

Para cerrar, explicó que tuvo una conversación rápida con Yamil Possi, quien fue el encargado del VAR en ese partido. “El VAR me dijo que era una jugada normal del desarrollo del partido”, soltó al respecto.

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🗣️ El árbitro Andrés Gariano habló sobre la polémica falta que reclamó todo River ante Tigre y lo que le comunicó el VAR: “En cancha yo veo una situación normal de juego (…) el VAR me dijo que era una jugada de normal desarrollo del partido”.



Además, Nahuel Banegas,… pic.twitter.com/TOPsj80nub — TyC Sports (@TyCSports) August 10, 2026

El enojo de Otamendi con Gariano

Luego del partido, el capitán de River se acercó a hablar con el árbitro del encuentro, y allí le recriminó por no pitar esta falta a favor de su equipo. “Hubo una situación que a mi criterio fue un claro penal. Se ve que ni el árbitro ni el VAR están a la altura de una competición como esta. Nosotros tenemos que intentar ganar dentro del campo y contra todos”, dijo después en diálogo con TNT Sports.

Datos claves

Andrés Gariano no sancionó penal para River en la derrota ante Tigre.

no sancionó penal para River en la derrota ante Tigre. Yamil Possi respaldó desde el VAR la decisión tomada por Gariano.

respaldó desde el VAR la decisión tomada por Gariano. Nicolás Otamendi criticó el desempeño arbitral tras la falta a Ángel Correa.