Topo Gigio, roja a Gill por una agresión a Blondel y “Jugadores…”: la tangana en San Lorenzo – Huracán tras el segundo gol de Jordy Caicedo

El ecuatoriano estiró la cuenta en el clásico y lo festejó ante los hinchas del Ciclón. Los jugadores locales no se la dejaron pasar.

Por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026, San Lorenzo recibió este domingo a Huracán en el Estadio Pedro Bidegain. Aunque el Ciclón precisaba la victoria para salir del fondo de la tabla, fue el Globo el que pegó primero, y por duplicado, en esta edición del clásico.

Sobre el final de la primera parte, Jordy Caicedo, con una definición de rebote y con defensores encima, gritó el primer tanto de la tarde. Pero, tras el descanso, fue el propio ecuatoriano el que estiró la diferencia, provocando luego un escándalo dentro y fuera del campo.

A los 11 minutos del complemento, el jugador mundialista le pegó de media vuelta y la puso contra el palo más lejano, dejando sin chances a Orlando Gill. En el festejo, Caicedo se puso frente a la popular de San Lorenzo e hizo el Topo Gigio, lo que generó la reacción de los futbolistas del Ciclón.

¡¡ES UN GOLAZO!! Jordy Caicedo la cruzó al ángulo y marcó su doblete para el 2-0 de Huracán vs. San Lorenzo. Festejó con Topo Gigio a la tribuna y se picó todo…



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Rápidamente, Tripichio, Amor y Gill saltaron los carteles de publicidad para confrontar al ecuatoriano por su gesto. Fue allí que el arquero vio la primera tarjeta amarilla. Mientras los hinchas comenzaron a cantar el clásico ‘jugadores, la c*ncha de su madre…’, en la cancha escalaron los enfrentamientos.

IMPRESIONANTE: Caicedo festejó directo a la tribuna y los jugadores de San Lorenzo se le fueron encima… ¡PICANTE EL CLÁSICO!



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La tangana entre los futbolistas terminó con un cabezazo de Gill sobre el rostro de Lucas Blondel. Darío Herrera fue a revisar la acción al VAR y no dudó en expulsar al arquero paraguayo. Finalmente, Huracán se quedó con la victoria por 2-0, la primera en el Nuevo Gasómetro tras 25 años.

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