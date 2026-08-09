Arruabarrena recuperó dos futbolistas y prepara la formación para Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

En medio de la seguidilla de partidos, el Vasco puede volver a contar con dos mediocampistas claves para la rotación.

Este martes, Boca recibe a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. De cara a este enfrentamiento que abre la serie, Rodolfo Arruabarrena recupera a dos futbolistas claves para el recambio en plena seguidilla. En medio de ese contexto, Enner Valencia no será convocado y seguirá entrenando en el predio.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

Lo cierto es que Tomás Belmonte y Carlos Palacios concentrarán ante el conjunto paraguayo en el duelo que se llevará a cabo en el Tomás Adolfo Ducó. Después de dejar atrás las molestias físicas que arrastraban desde hace varias semanas, el Vasco podrá contar con ambos mediocampistas que serán fundamentales para administrar cargas de los habituales titulares.

Cabe recordar que Toto sufrió un esguince leve en el tobillo derecho, mientras que el chileno padecía molestias en el músculo pectíneo de su pierna derecha. Mientras los dos jugadores realizan todo lo necesario para dejar atrás sus cuestiones físicas, Arruabarrena empieza a tenerlos en cuenta de cara al futuro inmediato, ya que están bien considerados.

Carlos Palacios y Tomás Belmonte, futbolistas de Boca. (Getty Images)

A raíz de esta novedad, Williams Alarcon y Milton Gimenez no serán convocados. Un dato importante a tener en cuenta es que esta resolución del cuerpo técnico es totalmente futbolística, debido a que Belmonte y Palacios están por encima en la consideración. Así las cosas, el ex Huracán y el ex Banfield seguirán entrenando en el predio de Ezeiza.

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Por otro lado, vale resaltar que Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene y en las próximas horas evaluará la recuperación de cada uno de los jugadores tras el empate frente a Vélez por el Torneo Clausura 2026. En ese sentido, se puede asegurar que Leandro Paredes será titular, luego de tener dos partidos destacados en el último tramo.

Leandro Paredes, capitán de Boca. (Getty Images)

Así las cosas y salvo alguna urgencia de última hora que lo obligue a cambiar la estrategia, Arruabarrena tiene dos dudas en el equipo titular ante Recoleta: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Leonel Flores, Miguel Merentiel.

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