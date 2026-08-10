Cómo llega y qué figuras tiene Santa Fe, rival de River en la Copa Sudamericana

El Millonario visitará al León el próximo miércoles a partir de las 21.30 horas por la ida de los octavos de final.

Luego de acumular una nueva decepción el pasado sábado ante Tigre, River ya puso el foco en el duelo del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Millonario viajará a Bogotá con la misión de revertir su presente, que es dramático ya que son seis las derrotas en fila.

River viajará a Bogotá, ciudad que se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar. Independiente Santa Fe estará enfrente, un equipo que tiene a un viejo conocido en el banco de suplentes: Pablo Repetto. El entrenador uruguayo habló maravillas del club de Núñez y afirmó que es el máximo candidato para avanzar de fase.

Santa Fe llega al duelo contra el Millonario luego de jugar tres partidos en el Torneo Clausura en el que acumuló cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota. Los de Repetto vienen de superar por 2 a 0 a Boyacá Chicó en la última jornada de la liga local.

¿Quiénes son las figuras de Independiente Santa Fe?

Sin lugar a dudas, el nombre más fuerte que tiene Independiente Santa Fe es el de Hugo Rodallega, el delantero que supo ser una de las grandes promesas del fútbol sudamericano y ahora atraviesa es tramo final de su carrera. Por otro lado, se destacan Nahuel Bustos y también Kevin Balanta.

Rodallega palpitó el partido contra River: “Que River haya perdido cinco o seis partidos seguidos no quiere decir que se nos va a hacer fácil. Es River Plate hermano… uno de los equipos más grandes del mundo. Lo vamos a enfrentar mano a mano, pero no lo vamos a ganar fácil. Lo vamos a ganar con huevitos”.

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Hugo Rodallega. (Foto: Prensa Santa Fe).

¿Cómo llegó Santa Fe a los octavos de final de la Sudamericana?

Santa Fe accedió a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras ganar los Playoffs ante Caracas. Los colombianos fueron terceros en su grupo de la Copa Libertadores y por eso debieron disputar la llave contra los venezolanos, que previamente habían sido segundos en su grupo de la Sudamericana.

DATOS CLAVE

River Plate enfrentará a Independiente Santa Fe tras sufrir seis derrotas consecutivas.

enfrentará a Independiente Santa Fe tras sufrir seis derrotas consecutivas. Pablo Repetto dirige a Independiente Santa Fe, que acumula cuatro puntos en el Clausura.

dirige a Independiente Santa Fe, que acumula cuatro puntos en el Clausura. Hugo Rodallega se destaca como el futbolista referente del plantel de Santa Fe.