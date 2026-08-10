Thiago Almada ya está en Argentina: primer entrenamiento en River y ¿viaja a Colombia?

La espera llegó a su fin y River tiene al refuerzo que tanto buscó: Thiago Almada llegó a Argentina este lunes en horas de la madrugada y se sumará al Millonario como su refuerzo estrella. Los de Núñez recibieron el sí definitivo el jueves pasado, por lo que se cruzaron contratos y se realizó toda la parte formal para que el Guayo solamente tenga que llegar al país y ponerse bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
Almada viajó desde Madrid a Buenos Aires e inclusive en sus redes sociales compartió una imagen en pleno vuelo. A eso de las 4.30 de la madrugada, el Guayo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y allí fue recibido por una camioneta negra que los trasladó.
Thiago Almada ya llegó al país y esta tarde se lo espera en el entrenamiento de River— Juan Cortese (@juancortese) August 10, 2026
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Se viene el primer entrenamiento
Este lunes en horas de la tarde, Thiago Almada tendrá su primer entrenamiento en River. Conocerá a sus nuevos compañeros, varios de ellos compañeros de la Selección Argentina, y luego seguramente sea el momento de posar con la ropa del club para que la institución comparta las imágenes en las redes sociales y le den la bienvenida oficial.
¿Viaja a Colombia?
El pasado sábado, River cayó 1 a 0 ante Tigre en Victoria y sumó su sexta derrota consecutiva. Eduardo Coudet fue consultado por Thiago Almada y la posibilidad de llevarlo a Colombia para jugar contra Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y dijo: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal“.
Mientras River sufre la ausencia de gol, un hincha de Tigre chicaneó a Driussi: “¿Cuándo te desgarrás de nuevo?”
Además, agregó: “Los muchachos que llegaron se han querido meter y la necesidad hizo que se metieran, pero Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta“. Ante esta situación, Bolavip pudo saber que el Guayo todavía no está descartado para viajar a Bogotá.
DATOS CLAVE
- Thiago Almada arribó a Argentina para sumarse como nuevo refuerzo de River Plate.
- Eduardo Coudet dudó sobre llevar a Thiago Almada al partido en Bogotá contra Santa Fe.
- River Plate sumó su sexta derrota consecutiva al caer 1 a 0 frente a Tigre.