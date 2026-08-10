Thiago Almada ya está en Argentina: primer entrenamiento en River y ¿viaja a Colombia?

El Guayo ya firmó su contrato en España, donde también se hizo la revisión, por lo que este lunes por la tarde tendrá su primera práctica.

La espera llegó a su fin y River tiene al refuerzo que tanto buscó: Thiago Almada llegó a Argentina este lunes en horas de la madrugada y se sumará al Millonario como su refuerzo estrella. Los de Núñez recibieron el sí definitivo el jueves pasado, por lo que se cruzaron contratos y se realizó toda la parte formal para que el Guayo solamente tenga que llegar al país y ponerse bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Almada viajó desde Madrid a Buenos Aires e inclusive en sus redes sociales compartió una imagen en pleno vuelo. A eso de las 4.30 de la madrugada, el Guayo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y allí fue recibido por una camioneta negra que los trasladó.

Thiago Almada ya llegó al país y esta tarde se lo espera en el entrenamiento de River



🎥 @cataeiriz para @TyCSports pic.twitter.com/fC4q3shvFF — Juan Cortese (@juancortese) August 10, 2026

Se viene el primer entrenamiento

Este lunes en horas de la tarde, Thiago Almada tendrá su primer entrenamiento en River. Conocerá a sus nuevos compañeros, varios de ellos compañeros de la Selección Argentina, y luego seguramente sea el momento de posar con la ropa del club para que la institución comparta las imágenes en las redes sociales y le den la bienvenida oficial.

¿Viaja a Colombia?

El pasado sábado, River cayó 1 a 0 ante Tigre en Victoria y sumó su sexta derrota consecutiva. Eduardo Coudet fue consultado por Thiago Almada y la posibilidad de llevarlo a Colombia para jugar contra Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y dijo: “Sería egoísta de mi parte que Thiago, que estaba de vacaciones, juegue en la altura de Bogotá, sería irreal“.

Además, agregó: “Los muchachos que llegaron se han querido meter y la necesidad hizo que se metieran, pero Almada seguramente va a estar para el domingo o la vuelta“. Ante esta situación, Bolavip pudo saber que el Guayo todavía no está descartado para viajar a Bogotá.

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