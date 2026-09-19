Jugador por jugador: los puntajes de los futbolistas de River vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario luego del encuentro ante el Globo en el Monumental

Santiago Beltrán (3): Responsabilidad directa en el gol de Cortés, que adelantó a Huracán en el marcador. Nada que hacer en el gol de Blondel. Le anotaron las dos veces que le llegaron.

Gonzalo Montiel (6): Discreto primer tiempo, enorme rendimiento en el segundo. Incansable por la banda derecha en la recta final del partido. Fue el socio perfecto de Ángel Correa.

Lucas Martínez Quarta (5): Alterna buenas y malas con la pelota en los pies y sus errores se magnifican con los murmullos del Monumental. Pocas intervenciones positivas en defensa, teniendo en cuenta que la visita atacó poco y nada.

Nicolás Otamendi (6): Le ganó todos los duelos por arriba y por abajo a Jordy Caicedo, siendo uno de los nueves más peligrosos del fútbol argentino. Tuvo algunas chances de cabeza y hasta un tiro de afuera del área, pero no marcó.

Marcos Acuña (6): Muy buen primer tiempo, principalmente en la fase ofensiva. Bajó un poco su nivel en el complemento, donde todos los ataques pasaron por la derecha.

Tobías Andrada (6): Estaba haciendo un muy buen partido hasta que se lesionó. Muy importante en el juego asociado en la mitad de la cancha y filtrando muchos pases para adelante. Desafortunadamente, tuvo que ser reemplazado a los 36′.

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Fausto Vera (5): Hizo la falta del primer gol y pasó de largo antes de que reciba Blondel en el segundo. Además de eso, arriesga demasiado poco a la hora de pasar la pelota, siendo el 5 de River. Lo más rescatable fue un muy buen quite a Bisanz en una contra.

Tomás Galván (5): Estaba haciendo un partido totalmente intrascendente hasta que llegó el gol, que en ese momento valía un punto y podía ser el inicio de una remontada. River necesita que se involucre más en la gestación.

Thiago Almada (-): Se lesionó en el inicio del encuentro. Pocos minutos para ser evaluado.

Ángel Correa (7): La gran figura de River en el partido. Participación directa en el gol de Galván y encargado de liderar cada ataque del equipo. En el primer tiempo, Galíndez le sacó un tiro libre que tenía destino de ángulo.

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Sebastián Driussi (5): Tuvo varias situaciones en el partido y no estuvo fino en la definición. Le anularon un gol por un fuera de juego de Montiel. No fue su noche.

Lucas Beltrán (4): Ponzio apostó por su ingreso ante la lesión de Almada, pero sigue lejísimos de su mejor versión. Poca presencia ofensiva en sus 85 minutos en cancha. Desconocido.

Mauro Arambarri (4): Su ingreso hizo sentir la ausencia de Andrada, que venía siendo de lo mejor en el mediocampo. Intrascendente partido del uruguayo, que falló una chance de gol clara sobre el final.

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Francisco Ortega (-): Pocos minutos en cancha para ser evaluado.