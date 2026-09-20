A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026: horarios y dónde ver EN VIVO

El campeonato de la F1 seguirá su curso el próximo fin de semana en el encrucijado circuito de Baku.

El GP de España no hizo más que consolidar a Franco Colapinto como uno de los pilotos más prolijos de la parrilla actual de la Fórmula 1. A bordo del Alpine, el argentino terminó séptimo en Madring, siendo uno de sus mejores fines de semana desde que se incorporó a la máxima categoría del automovilismo.

Ahora, el próximo desafío será en una pista especial para Franco, ya que se correrá el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto consiguió los primeros puntos de su carrera cuando aún corría para Williams.

El GP que se corre en la capital del país asiático, Baku, está pautada para el próximo fin de semana, aunque se dará de manera particular: en lugar de viernes a domingo, se desarrollará de jueves a sábado.

El cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Como toda la Fórmula 1, el GP de Azerbaiyán se podrá sintonizar mediante Disney +.

Jueves 24 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 1

9:00 a 10:00 – Práctica Libre 2

Viernes 25 de septiembre

5:30 a 6:30 – Práctica Libre 3

9:00 a 10:00 – Clasificación

Sábado 26 de septiembre

8:00 – CARRERA

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Por qué la carrera en Azerbaiyán no se corre el domingo

El motivo de este cambio se debe a que el 27 de septiembre, que cae domingo este año, se conmemora en Azerbaiyán el Dia del Recuerdo. Este evento que se superpone al calendario de la Fórmula 1, corresponde a una causa de fuerza mayor, debido a un conflicto bélico con Armenia ocurrido durante hace unos años y que aún permanece en la memoria de la población.

La situación comenzó el 27 de septiembre de 2020, cuando estallaron intensos combates entre las fuerzas de Azerbaiyán y las de la autoproclamada República de Artsaj (apoyada por Armenia). En ese entonces, libraron una guerra de 44 días por el control de la región de Nagorno-Karabaj, conocida popularmente como la Segunda guerra del Alto Karabaj.

Dichos combates dejaron miles de muertos (entre soldados y civiles) y provocaron el desplazamiento de decenas de miles de personas, que optaron por no permanecer en sus sitios. Finalmente, el 9 de noviembre de 2020 firmaron un acuerdo de paz que le puso punto final a los combates, gracias a la mediación de Rusia y a los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

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Características del Gran Premio de Azerbaiyán